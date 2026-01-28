В Тернополе отменили общие графики отключения света – в чем причина

Часы отключений электроэнергии будут формироваться индивидуально.

Новые графики отключения света в Тернополе / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

В Тернополе не будет общего графика отключений света

Теперь будет действовать персонализированный график по адресу проживания

В Тернопольской области больше не будут публиковать общий график отключений света. Об этом сообщили в АО "Тернопольоблэнерго".

Отмечается, что облэнерго получили много обращений о неудобстве пользования общим графиком почасовых отключений, поэтому ввели новую функцию — персонализированный график по адресу потребителя.

Отныне пользователям на сайте общества нужно будет ввести свой адрес, чтобы узнать часы отключений электроэнергии.

"Отныне на нашем сайте в разделе "График почасовых отключений" или по ссылке: https://www.toe.com.ua/news/71 достаточно ввести свой адрес — после этого система автоматически отобразит вашу очередь, часы отключений, а также часы, когда электроснабжение будет доступно", — говорится в сообщении.

В облэнерго добавили, что тернополянам больше не нужно искать свою очередь и часы отключений в общем графике — вся необходимая информация сформируется индивидуально.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Пункты несокрушимости в Тернополе

В Тернопольском горсовете говорили, что в Тернополе готовы к работе 15 пунктов несокрушимости.

Известно, что их будут развертывать в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины и решениями Совета обороны Тернопольской области в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в частности при длительном отключении электроснабжения более 24 часов, а также в случаях длительного нарушения работы систем централизованного водоснабжения, водоотведения, газо- или теплоснабжения.

Ознакомиться с полным перечнем пунктов несокрушимости и их расположением можно в приложении "е-Тернополь" в разделе "Карты — Пункты обогрева" (приложение можно скачать на телефоны на Android и на iOS), а также на официальном сайте Тернопольского городского совета (раздел Е-сервисы-Пункты обогрева).

Отключение света — последние новости

Как сообщал Главред, из-за обстрелов страны-агрессора России ситуация в энергосистеме Украины ухудшилась. Поэтому в отдельных областях введены аварийные отключения электроэнергии.

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев говорил, что надеяться на то, что с наступлением нулевых температур отключения света станут короче или прекратятся, не стоит.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что ближе к началу марта ситуация со светом в Украине станет лучше.

Читайте также:

Об источнике: АО "Тернопольоблэнерго" АО "Тернопольоблэнерго" — акционерное общество с офисом в Тернополе, которое занимается распределением, транспортировкой и поставкой электроэнергии в Тернопольской области. ОАО "Тернопольоблэнерго" обслуживает 24 тыс. км линий электропередач и более 5,5 тыс. трансформаторных подстанций, пишет Википедия.

