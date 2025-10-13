Морковь и свекла принесут обильный урожай: "золотые" дни для подзимнего посева

Вы узнаете:
- Когда именно сеять морковь и свеклу под зиму в 2025 году
- Как правильно подготовить грядки перед посевом
- Почему нельзя поливать после посева семян после посева
Посев моркови и свеклы под зиму - проверенный способ получить ранний, обильный и качественный урожай весной.
Главред решил рассказать, когда именно сеять морковь и свеклу под зиму, чтобы получить ранний, здоровый и щедрый урожай весной.
Опытная огородница с YouTube-канала "Місячна Країна" рассказала, что подзимний посев корнеплодов позволяет не только сэкономить время весной, но и обеспечить лучшую всхожесть семян.
Когда сеять морковь и свеклу под зиму
По словам эксперта, оптимальный период для посева - с середины октября до декабря, когда устанавливается устойчивая холодная погода или даже появляются первые заморозки.
Согласно лунному календарю 2025 года, самые благоприятные даты для посева моркови и свеклы следующие:
- Октябрь: 19-20 октября (убывающая Луна в Весах)
- Ноябрь: 6, 9-10, 15-19 ноября (плодородные знаки - Телец, Рак, Весы, Скорпион)
- Декабрь: 6-7 декабря (убывающая Луна в Стрельце)
Именно в эти дни, объясняет садовод, у растений активно развивается корневая система, что позволяет корнеплодам лучше переносить зиму, быть более устойчивыми к болезням и формировать сочную, яркую структуру плодов.
Как правильно сеять корнеплоды осенью
Специалист советует:
- Тщательно подготовить грядку - перекопать землю, внести органические удобрения (навоз или компост), выровнять поверхность.
- Высевать в сухую почву на глубину около 3 см, без замачивания семян.
- Присыпать смесью земли с песком.
- После посева грядку мульчировать хвоей или опилками, чтобы сохранить влагу.
- Не поливать после высевания - влага из осенних осадков и снега будет достаточной.
Весной, после таяния снега, эксперт советует снять мульчу и разрыхлить почву, чтобы семена быстрее проросли.
Преимущества подзимнего посева
По словам огородницы, морковь и свекла, высеянные под зиму, отличаются:
- повышенной устойчивостью к болезням,
- ранним созреванием,
- большей сочностью и насыщенным вкусом,
- более высокой урожайностью.
Подробные советы и благоприятные даты для подзимнего посева смотрите в видео на канале "Місячна Країна".
Об источнике: ютуб-канал "Місячна країна"
"Місячна Країна" - украинский YouTube-канал, специализирующийся на лунных прогнозах, календарях и советах, основанных на лунном календаре. Канал предлагает рекомендации по благоприятным дням для посева и ухода за растениями, а также другие полезные советы для садоводов и огородников. Сейчас подписчиками канала являются почти 32 тысячи пользователей.
