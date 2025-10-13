Морковь и свекла принесут обильный урожай: "золотые" дни для подзимнего посева

Автор рассказала, когда лучше всего сеять морковь и свеклу под зиму для раннего урожая

Автор подчеркивает, что подзимний посев обеспечивает сочность и устойчивость урожая / Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Когда именно сеять морковь и свеклу под зиму в 2025 году

Как правильно подготовить грядки перед посевом

Почему нельзя поливать после посева семян после посева

Посев моркови и свеклы под зиму - проверенный способ получить ранний, обильный и качественный урожай весной.

Главред решил рассказать, когда именно сеять морковь и свеклу под зиму, чтобы получить ранний, здоровый и щедрый урожай весной.

Опытная огородница с YouTube-канала "Місячна Країна" рассказала, что подзимний посев корнеплодов позволяет не только сэкономить время весной, но и обеспечить лучшую всхожесть семян.

Когда сеять морковь и свеклу под зиму

По словам эксперта, оптимальный период для посева - с середины октября до декабря, когда устанавливается устойчивая холодная погода или даже появляются первые заморозки.

Согласно лунному календарю 2025 года, самые благоприятные даты для посева моркови и свеклы следующие:

Октябрь: 19-20 октября (убывающая Луна в Весах)

Ноябрь: 6, 9-10, 15-19 ноября (плодородные знаки - Телец, Рак, Весы, Скорпион)

Декабрь: 6-7 декабря (убывающая Луна в Стрельце)

Именно в эти дни, объясняет садовод, у растений активно развивается корневая система, что позволяет корнеплодам лучше переносить зиму, быть более устойчивыми к болезням и формировать сочную, яркую структуру плодов.

Как правильно сеять корнеплоды осенью

Специалист советует:

Тщательно подготовить грядку - перекопать землю, внести органические удобрения (навоз или компост), выровнять поверхность.

Высевать в сухую почву на глубину около 3 см, без замачивания семян.

Присыпать смесью земли с песком.

После посева грядку мульчировать хвоей или опилками, чтобы сохранить влагу.

Не поливать после высевания - влага из осенних осадков и снега будет достаточной.

Весной, после таяния снега, эксперт советует снять мульчу и разрыхлить почву, чтобы семена быстрее проросли.

Для чего нужно мульчирование / Инфографика: Главред

Преимущества подзимнего посева

По словам огородницы, морковь и свекла, высеянные под зиму, отличаются:

повышенной устойчивостью к болезням,

ранним созреванием,

большей сочностью и насыщенным вкусом,

более высокой урожайностью.

Подробные советы и благоприятные даты для подзимнего посева смотрите в видео на канале "Місячна Країна".

Об источнике: ютуб-канал "Місячна країна" "Місячна Країна" - украинский YouTube-канал, специализирующийся на лунных прогнозах, календарях и советах, основанных на лунном календаре. Канал предлагает рекомендации по благоприятным дням для посева и ухода за растениями, а также другие полезные советы для садоводов и огородников. Сейчас подписчиками канала являются почти 32 тысячи пользователей.

