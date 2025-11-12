Одна ложка - и будет "шапка" из цветов: самая эффективная и бюджетная подкормка для растений

Вы узнаете:
- Почему не стоит выбрасывать золу
- Сколько золы понадобится для подкормок в течение зимы
- Как использовать золу как удобрение
Осенью, после окончания всех работ в саду, огородники, как правило, сжигают опавшие ветки и листья. Мало кто знает, но зола, которая остаётся после уборки огорода, это настоящая находа для тех, у кого дома есть комнатные цветы. Как применять это универсальное удобрение для комнатных цветов, рассказали на Youtube-канале Сад, огород ПРО.
Автор видео говорит, что золу он использует для обильного цветения всех домашних цветов.
"Подкормка эта натуральная, ни в коем случае не покупная. Издавна я предпочитаю только натуральные подкормки — как в саду и огороде, так и для домашних растений", - отметил он.
К слову, если ваш декабрист до сих пор не выкинул бутоны, читайте материал: Одна ампула - и растение в цвету: названо копеечное аптечное средство для декабриста.
Как приготовить удобрение из золы
Садовод поделился своим рецептом подкормки. По его словам, литровой банки золы хватит с осени и аж до самой весны.
Золой можно подкармливать все комнатные растения. Достаточно внести по чайной ложке на один горшок либо развести эту же чайную ложку в воде для полива.
"Я применяю достаточно щадящую дозировку, всего лишь одну чайную ложку. Если ваши растения давно не цвели или с ними есть проблемы, то стоит увеличить количество золы. Если с растениями у вас всё хорошо, то чайной ложки достаточно для постоянного обильного цветения", - поделился садовод.
Если растение немного "приуныло", то вполне подойдут две или три столовые ложки золы, чтобы оно вновь обрело силу и начало хорошо расти.
"Также можно использовать перетёртую кожуру бананов или картофельные очистки — я применяю их в сушёном и перемолотом виде. Также добавляю по чайной ложке в горшок или добавляю в воду для полива", - рассказал садовод.
Он утверждает, что такие подкормки заменяют все покупные удобрения, в том числе и специальные добавки.
Смотрите видео - Как приготовить удобрение из золы:
Ранее Главред писал, почему магазинные цветы чахнут дома и как этого избежать. Оказывается, что в магазинах цветы подкармливают одной секретной подкормкой, и именно поэтому растения у них всегда выглядят роскошно.
Вам также может быть интересно:
- Урожай будет через месяц: как вырастить клубнику дома на подоконнике
- Кофейное дерево в квартире: как украинка выращивает собственный кофе уже 8 лет
- Цветет и плодоносит круглый год: как вырастить лайм из косточек дома
О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro
На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод.
Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред