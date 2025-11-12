Одна ложка - и будет "шапка" из цветов: самая эффективная и бюджетная подкормка для растений

Эта подкормка заставит ваши комнатные цветы цвести как сумасшедшие.

Зола - прекрасное удобрение для цветов / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему не стоит выбрасывать золу

Сколько золы понадобится для подкормок в течение зимы

Как использовать золу как удобрение

Осенью, после окончания всех работ в саду, огородники, как правило, сжигают опавшие ветки и листья. Мало кто знает, но зола, которая остаётся после уборки огорода, это настоящая находа для тех, у кого дома есть комнатные цветы. Как применять это универсальное удобрение для комнатных цветов, рассказали на Youtube-канале Сад, огород ПРО.

Автор видео говорит, что золу он использует для обильного цветения всех домашних цветов.

"Подкормка эта натуральная, ни в коем случае не покупная. Издавна я предпочитаю только натуральные подкормки — как в саду и огороде, так и для домашних растений", - отметил он.

Как приготовить удобрение из золы

Садовод поделился своим рецептом подкормки. По его словам, литровой банки золы хватит с осени и аж до самой весны.

Золой можно подкармливать все комнатные растения. Достаточно внести по чайной ложке на один горшок либо развести эту же чайную ложку в воде для полива.

"Я применяю достаточно щадящую дозировку, всего лишь одну чайную ложку. Если ваши растения давно не цвели или с ними есть проблемы, то стоит увеличить количество золы. Если с растениями у вас всё хорошо, то чайной ложки достаточно для постоянного обильного цветения", - поделился садовод.

Если растение немного "приуныло", то вполне подойдут две или три столовые ложки золы, чтобы оно вновь обрело силу и начало хорошо расти.

"Также можно использовать перетёртую кожуру бананов или картофельные очистки — я применяю их в сушёном и перемолотом виде. Также добавляю по чайной ложке в горшок или добавляю в воду для полива", - рассказал садовод.

Он утверждает, что такие подкормки заменяют все покупные удобрения, в том числе и специальные добавки.

