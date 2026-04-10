Помидоры будут крупными и сочными: секрет подкормки, который спасет урожай

Мария Николишин
10 апреля 2026, 13:02
Подокормить помидоры можно одним обычным ингредиентом из кухни.
Как подкармливать помидоры весной / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Каким домашним средством можно подкормить помидоры
  • Как часто это нужно делать

Все хозяева хотят, чтобы урожай помидоров был большим и вкусным. Чтобы этого добиться, нужно правильно подкармливать растение весной, чтобы оно развило крепкие стебли.

Главред решил разобраться, чем можно подкормить помидоры для лучшего урожая.

Почему нужно подкармливать помидоры

Издание Express.co.uk пишет, что помидоры — очень "голодные растения". Когда они начинают развиваться, им нужно получать необходимые питательные вещества для роста.

В частности, без правильной подкормки стебли становятся тоньше и ломкими. Это мешает им накапливать достаточно энергии для плодоношения крупных помидоров.

Чем можно подкормить помидоры

Эксперт рассказал, что существует невероятно простой метод стимулирования роста стеблей помидоров, который стоит копейки – это кофейная гуща.

"Вы можете получить пышные и красивые помидоры, используя полностью натуральные ингредиенты, которые можно найти дома. А именно, кофейную гущу", — подчеркнул он.

Отмечается, что использованная кофейная гуща — это одно из лучших удобрений. Она имеет высокое содержание азота, питательного вещества, необходимого для стимуляции развития листьев. Кофейная гуща также поможет сделать почву слегка кислой, создавая лучшую среду для выращивания помидоров.

Как правильно подкармливать помидоры кофейной гущей

Использовать большое количество кофейной гущи не стоит, ведь это может вызвать перенасыщение азотом, что приведет к чрезмерному росту листьев и повредит плоды.

Лучше всего брать от полстакана до одного стакана использованной кофейной гущи на растение, чтобы оно получило необходимые питательные вещества.

Все, что нужно сделать, — это просто рассыпать кофейную гущу вокруг основания растения, оставляя пространство вокруг стебля, и втереть ее в верхний слой почвы. После этого стоит тщательно полить помидоры.

Томаты / Инфографика: Главред

Важно, что кофейную гущу нужно вносить в почву только раз в месяц, поскольку она действует как удобрение с медленным высвобождением и будет питать помидоры на протяжении всего вегетационного периода.

Как подкармливать помидоры после высадки в почву – видео:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

