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Эксперты рассказали, что пить на ночь, чтобы похудеть

23 сентября 2019, 01:54

Названы топ-5 лучших напитков для похудения.

чай
Ромашковый чай обладает свойством стабилизировать сахар, что помогает в потере веса / klumbariy.ru

Чтобы сбросить пару лишних килограммов, необязательно изнурять себя диетами и тренажерным залом – можно просто перед сном пить напитки для похудения.

Что пить на ночь для похудения

Молоко. Чтобы похудеть, выпейте на ночь стакан молока, теплого или комнатной температуры. В этом напитке содержатся триптофан и кальций, способствующие крепкому сну. Стоит отметить, что недостаток кальция оказывает серьезное влияние на рост жировой ткани. Помимо этого, молоко дает белок, который укрепляет мышечную массу.

Виноградный сок. Согласно исследованию 2015 года, опубликованному в International Journal of Obesity, содержащийся в винограде ресвератрол преобразует калорийность белого жира в калорийность бурого жира, который более активно расходуется организмом для получения энергии.

Кефир. Стакан кефира перед сном – отличный напиток для похудения. Пробиотики, содержащиеся в кефире, воздействуют на кишечный микробиом, увеличивая в нем популяцию здоровых бактерий. В результате деятельности этих микроорганизмов улучшается пищеварение, а также эффективнее усваиваются витамины и минералы. Также известно, что кефир улучшает сон и повышает результативность тренировок.

Ромашковый чай. Этот напиток повышает в организме уровень нейротрансмиттера глицина, благодаря чему быстрее происходит засыпание. Кроме того, напиток обладает свойством стабилизировать сахар, что помогает в потере веса.

Вода. Установлено, что если выпивать немного воды перед сном, это усиливает восстановительный эффект во время сна. Главное – не употреблять воды слишком много.

Все выше перечисленные напитки помогают наращивать мышечную массу, стабилизировать уровень сахара в крови и благодаря этому стать стройнее. При регулярном их потреблении можно сбросить сразу несколько килограммов.

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Напомним, ранее диетолог рассказала, сколько времени займет похудение. В частности, скорость потери веса составляет 400-700 грамм в неделю, а вовсе не три килограмма, как нам хотелось бы.

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