Ученые пояснили, как голодание предотвращает инсульт

Интервальное голодание положительно влияет на работу сердца / 1zoom.ru

Ученые в результате исследований пришли к выводу, что голодание с интервалом в 10 или 14 часов благоприятно сказывается на здоровье человека.

Как сообщает The Daily Mail, специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Диего утверждают, что интервальный отказ от пищи снижает риск хронических заболеваний, связанных с метаболическим синдромом.

Как известно, метаболический синдром включает три из пяти основных факторов риска: высокий индекс массы тела, избыточный вес, жир на животе, высокий уровень сахара в крови и повышенный холестерин.

Читайте такжеНазваны ухудшающие зрение продукты питанияУченые из США привлекли к участию в эксперименте 19 человек. После 14-часового голодания было зафиксировано уменьшение массы тела, индекса массы тела, объема жира под кожей и даже уменьшение показателей сахара в крови и артериального давления.

Участники эксперимента впоследствии решили придерживаться такого режима питания постоянно. Исследователи отметили, что интервальное голодание предотвращает диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Однако перед применением методики медики рекомендуют проконсультироваться с врачом.

Напомним, британский диетолог Грейми Томильсон дал простой и действенный совет, как похудеть без диет. Оказалось, чтобы спросить лишние килограммы, необходимо просто уменьшить порции любимых блюд.

Кроме того, блогер и эксперт по правильному питанию Ирина Кайданович объяснила, как и зачем правильно сочетать продукты. Также она дала несколько советов, в какое время суток правильно есть те или иные продукты.