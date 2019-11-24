Диетолог опровергла миф о бананах и винограде

Диетолог считает бананы не калорийными, а полезными / depo.ua

В США доцент кафедры наук о питании Университета Алабамы в Бирмингеме Бет Китчин заявила, что исключение бананов и винограда из рациона во время диеты является серьезной ошибкой в формировании рациона.

В своем блоге на сайте uabnutritiontrends.blogspot.com она отметила, что бананы и виноград содержат много клетчатки и воды и это гораздо более важно, чем их калорийность.

По словам эксперта, эти фрукты отлично насыщают, поэтому не следует от них отказываться в угоду модным диетам. Бананы содержат много полезных веществ: магний, витамины группы В, С, а также клетчатку, поэтому их употребление будет только способствовать снижению веса. Незрелые бананы содержат крахмал, который нормализует уровень сахара в крови и запускает процесс жиросжигания. Китчин полагает, что этот фрукт может быть отличным перекусом для людей с лишним весом, они полезны для здоровья сердца и пищеварительной системы.

Читайте такжеУченые разработали диету для защиты от гриппаСпециалист отмечает, что виноград является источником витамина К, клетчатки и полифенола — известного антиоксиданта. Он помогает предотвратить развитие метаболического синдрома, снижая риск инфаркта, инсульта и диабета. При этом она рекомендовала употреблять изюм в ограниченном количестве.

Напомним, британский диетолог Грейми Томильсон дал простой и действенный совет, как похудеть без диет. Оказалось, чтобы спросить лишние килограммы, необходимо просто уменьшить порции любимых блюд.

Кроме того, блогер и эксперт по правильному питанию Ирина Кайданович объяснила, как и зачем правильно сочетать продукты. Также она дала несколько советов, в какое время суток правильно есть те или иные продукты.