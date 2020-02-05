Ученые выявили сорняк, превышающий в 30 раз эффект конопли

Сорняком каннабиса будут лечить эпилепсию / Reuters

Ученые обнаружили на территории Италии один из сортов каннабиса, который содержит в 30 раз больше каннабиноидов, чем другие известные сорта марихуаны.

Как сообщает телеканал CNN, специалисты пока не могут определить, почему данный сорт растения обладает такими сверхъестественными свойствами.

Исследователи надеяться, что изучение сорняка позволит осуществить прорыв в биологических науках.

В частности, это связано с тем, что с начала 2020 года в Великобритании начали применять препарат под названием Эпидиолекс, содержащий каннабис. Его врачи выписывают по рецепту, причем не только взрослым, но и детям с двух лет.

Данный препарат прошел массу испытаний и был признан лучшим для лечения эпилепсии. Он на 40% уменьшает интенсивность эпилептических приступов. Лекарство будут применять для лечения самых тяжелых форм эпилепсии. В Великобритании в таком лечении нуждаются восемь тысяч пациентов.

Напомним, канадская компания объявила о поиске специалиста на вакансию "знатока-эксперта" в области курения марихуаны.

Ранее сообщалось о том, что корпорация Coca-Cola начала переговоры о производстве своей фирменной газировки с добавлением марихуаны.