Браслеты для всех: в Google назвали три признака окончания эпидемия COVID-19

В Google рассказали, когда закончится коронавирус в мире / РБК-Украина

В Google назвали три признака окончания эпидемия COVID-19. Их озвучил эпидемиолог Ларри Бриллиант, который ранее помог победить полиомиелит и оспу.

В свое время он сотрудничал со Всемирной организацией здравоохранения и возглавлял Google.org (благотворительный фонд Google). А теперь в интервью изданию Wired, объяснил, когда закончится коронавирус в мире – как понять, что с пандемией покончено.

Алгоритм Бриллианта больше походит на план конкретных действий в борьбе с коронавирусом.

Читайте такжеПочему коронавирус чаще убивает мужчин, чем женщин – The Times"Мир не станет выглядеть нормально, пока не произойдут три события. Во-первых, мы должны выяснить, как выглядит распределение этого вируса: как айсберг, когда над водой одна седьмая – или как пирамида, когда нам видна вся картина. Если сейчас мы видим лишь одну седьмую реальной ситуации, потому что недостаточно тестируем или просто не замечаем ее, то дело швах", – считает эксперт.

Вторым пунктом он назвал создание вакцины или антивирусного препарата.

"И, в-третьих – может быть, самое важное, – мы начнем фиксировать иммунитет у большого количества людей: медсестер, врачей, пожарных…", – отметил Бриллиант.

На этом этапе он предлагает создать специальную систему идентификации: чтобы люди начали носить специальный браслет или удостоверение личности с печатью, которые подтверждали бы, что у носителя есть иммунитет.

"Тогда мы сможем спокойно отправлять детей обратно в школы, потому что будем знать, что учитель не заразен… Когда эти три вещи произойдут, тогда мир вернется к норме", – резюмировал эпидемиолог.

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