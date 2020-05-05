Как влюбить в себя мужчину на всю жизнь: ученые выяснили ответ

Путь к сердцу мужчины и женщины - как влюбить в себя на всю жизнь / 1zoom.ru

Медики доказали, что путь к сердцу мужчины действительно лежит через желудок. Путь к сердцу женщины, впрочем, тоже.

Все дело в том, что гормон удовольствия почти на сто процентов вырабатывается в кишечнике. Речь идет, как многие уже догадались, о серотонине. Этот гормон на 90% производится именно в кишечнике.

То есть сытый человек, который съел вкусную, но полезную пищу (чтоб потом ни изжоги не было, не диареи, ни прочих неприятностей) – чувствует гармонию и счастье. И, соответственно, ассоциирует это чувство с тем человеком, который ему эти ощущения подарил.

Читайте такжеОдин укус – и счастье испытал на вкус: какие продукты делают счастливымЧто касается женщин, то женский мозг тоже лучше реагирует на романтические намеки, если женщина сыта.

Как выяснила команда ученых-психологов из Университета Дрекселя и психиатров из Пенсильванского университета, женщины больше обращают внимание на окружающие вещи (включая проявления чувств) – когда их не беспокоит урчание в животе.

О том, чем вредны яйца и в чем польза яиц для женщин и мужчин – читайте в нашем материале Витамины против ранней смерти: в чем вред и польза яиц. В частности, потребление яиц влияет на качество спермы у мужчин и скорость похудения у женщин.