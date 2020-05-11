Ученые пояснили, как правильный сон защитит от инфекций

Сон защищает организм от инфекции / Фото pixabay.com

Ученые в результате исследований пришли к выводу, что крепкий сон защищает организм человека от заражения болезнетворными микроорганизмами, к которым относятся вирусы, бактерии и грибы.

Как отмечают ученые из университета Квинсленда, недосыпание отрицательно отражается на иммунной системе. Об этом сообщает MedikForum.

"Во время сна иммунная система выделяет белки, называемые цитокинами. Некоторые цитокины важны для борьбы с инфекциями и воспалениями, помогают нам реагировать на стресс", — уточнили они.

Читайте такжеУченые предупредили, кому противопоказаны помидорыЭксперты провели эксперимент, в котором приняли участие 78 мужчин и 75 женщин. Те, кто спал мало, оказались более подвержены простудным заболеваниям. Если же сон составлял семь часов и более, то организм менее реагировал на инфекции. Во время сна иммунная система выделяет белки, которые называются цитокинами, которые способны бороться с воспалениями и вирусами.

Важно составить режим дня и график пробуждения. Это позволит улучшить продолжительность и качество отдыха в последующие ночи. Также необходимо исключить шум и обеспечить оптимальную температуру в помещении.

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