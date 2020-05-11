УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Наука

Ученые пояснили, как правильный сон защитит от инфекций

11 мая 2020, 03:03

Недосыпание оказывает негативное влияние на иммунитет.

сон
Сон защищает организм от инфекции / Фото pixabay.com

Ученые в результате исследований пришли к выводу, что крепкий сон защищает организм человека от заражения болезнетворными микроорганизмами, к которым относятся вирусы, бактерии и грибы.

Как отмечают ученые из университета Квинсленда, недосыпание отрицательно отражается на иммунной системе. Об этом сообщает MedikForum.

"Во время сна иммунная система выделяет белки, называемые цитокинами. Некоторые цитокины важны для борьбы с инфекциями и воспалениями, помогают нам реагировать на стресс", — уточнили они.

Читайте такжеУченые предупредили, кому противопоказаны помидорыЭксперты провели эксперимент, в котором приняли участие 78 мужчин и 75 женщин. Те, кто спал мало, оказались более подвержены простудным заболеваниям. Если же сон составлял семь часов и более, то организм менее реагировал на инфекции. Во время сна иммунная система выделяет белки, которые называются цитокинами, которые способны бороться с воспалениями и вирусами.

Важно составить режим дня и график пробуждения. Это позволит улучшить продолжительность и качество отдыха в последующие ночи. Также необходимо исключить шум и обеспечить оптимальную температуру в помещении.

Напомним, ученые пояснили, кому строго противопоказан чай с лимоном.

Также ученые в результате исследований пришли к выводу, что бокал вина приравнивается к часу тренировок в тренажерном зале.

ученые сон инфекции вирусы иммунитет
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые пояснили, как правильный сон защитит от инфекций». Другие новости науки читайте в разделе «Наука». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

03:43
Исчезнувшие водоемы и вода по часам: Украине грозит высыхание – эколог
03:03
Ученые пояснили, как правильный сон защитит от инфекций
03:02
Поздравления с Днем ангела – в прозе, стихах и чудных картинках
02:29
Эксперт озвучила правила употребления фруктов для похудения Видео
02:15
Неминуемое падение гривны: появился тревожный прогноз до конца 2020 года
01:37
Маникюр на короткие ногти: муравьи на ногтях, моря и еще 5 идей - фото Фото
01:18
В России загорелся хоспис с лежачими больными: много погибших
00:52
Летом реки выйдут из берегов из-за потопа: украинцев поразил аномальный прогноз
00:20
"Новый полиомиелит": ученые назвали осложнения, которые вызывает коронавирус Видео
10 мая, воскресенье
23:56
Кремль взбесился после заявления Белого дома о Второй мировой войне
23:32
Стало известно, когда Турция начнет принимать иностранных туристов Видео
22:54
Шмыгаль пояснил, как с 11 мая будет послаблен карантин в Украине Видео
22:33
Коронавирус в Украине и мире - сколько людей погибли и заразились на 10 мая Видео
22:03
На Львовщине перенесли послабление карантина - новая дата
21:56
Астрологи назвали три знака Зодиака с неожиданными событиями в мае
21:28
У Путина ужаснули убытками от нефтяной войны
21:08
В Минздраве назвали абсурдную причину закрытия парков на карантин Видео
20:56
Рано радоваться: в Китае зафиксировали новую вспышку Covid-19
20:30
"Запускать такси в Польшу и лечиться": Степанов требует больше денег для медицины Видео
20:10
Ляшко сообщил, когда ждать открытия метрополитена
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять