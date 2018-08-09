Вратарь "Челси" Тибо Куртуа перешел в мадридский "Реал"

Тибо Куртуа

Мадридский «Реал» подтвердил переход бельгийского голкипера-легионера «Челси» Тибо Куртуа. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале «Королевского клуба».

Планируется что до конца четверга, 9 августа, 26-летний игрок пройдет медосмотр, а затем заключит трудовое соглашение на шесть сезонов.

Ни «Реал», ни «Челси» не называют сумму трансфера, но, по данным журналистов бельгийского портала HLN, Куртуа обошелся мадридскому клубу в 35 млн фунтов.

Кроме того, в Лондон отправится в аренду полузащитник «Реала» Матео Ковачич.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в "Королевский клуб" перешел вратарь луганской "Зари" Андрей Лунин.