Вратарь "Зари" Андрей Лунин стал игроком мадридского "Реала"

Руководство луганской "Зари" и гранда европейского футбола – мадридского "Реала" – договорились о переходе 19-летнего вратаря Андрея Лунина.

Такое сообщение в среду, 20 июня, опубликовало авторитетное испанское издание Marca. По данным журналистов, сумма перехода составит 14 миллионов евро.

Также сообщается, что селекционеры "Реала" долго следили за прогрессом Лунина и настоятельно рекомендовали руководитву опередить другие клубы, которые хотели получить вратаря – "Ливерпуль", "Рому", "Реал Сосьедад".

К слову, 19-летний Андрей Лунин начинал свою спортивную карьеру в "Днепре", а минувшим летом перешел в "Зарю", за которую сыграл 36 матчей (в 10 из них не пропускал голов) в сезоне 2017/2018.

Напомним, ранее сообщалось о том, что киевское "Динамо" инвестировало в покупку бразильского полузащитника.