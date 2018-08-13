"Динамо" - "Славия": анонс ответного матча квалификации Лиги Чемпионов, где смотреть, котировки букмекеров

Момент пражского матча / сайт ФК "Славия"

В рамках ответного матча 3-го квалифай раунда самого важного еврокубка – Лиги чемпионов (сезона 2018/2019) – киевское "Динамо" на НСК «Олимпийский» примет пражский клуб "Славия". Дата матча – вторник, 14 августа. Начало матча – 20:30. Прямая телетрансляция - на канале "2+2".

Первый матч

В первом поединке, который состоялся в Чехии, киевляне вели в счете благодаря голу Беньямина Вербича, однако не сумели удержать победу − на 90+5 минуте пропустив мяч с 11-метрового удара от Йозефа Гушбауэра.

Ориентировочные составы и ситуация с игроками

"Динамо" (Киев)

Вратарь: Денис Бойко;

Защитники: Никиту Бурда, Тамаш Кадар, Николай Морозюк, Томаш Кендзера;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньяин Вербич, Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Виталий Буяльский.

Нападающий: Артем Беседин.

"Славия" (Прага)

Вратарь: Ондржей Коларж

Защитники: Ян Боржил, Майкл Нгадеу-Нгаджуи, Лукаш Покорны, Владимир Цоуфал

Полузащитники: Томаш Соучек, Яромир Змргал,Йозеф Гушбауэр, Мирослав Стох

Нападающие: Станислав Тецл, Питер Олайинка

У "Динамо" перед матчем нет никаких кадровых проблем. Более того, киевляне намереваются в канун игры провести презентацию своего новичка – бразильского форварда Витора Буэно.

У "Славии" под большим вопросом участие в матче двух основных игроков − защитника Симона Дели и полузащитника Яна Сикоры. В последнем по времени мачте чемпионата Чехии, когда пражане минимально обыграли клуб "Млада Болеслав", они участия не принимали.

Судейская бригада

Вечером вторника на НСК «Олимпийский» отработает судейская бригада из Польши во главе с Даниэлем Стефиньски. Ассистировать ему будут Марцин Бонек и Давид Голис. Четвертый рефери − Збигнев Добрынин. Делегат УЕФА - Аристидис Ставропулос (Греция).

Котировки букмекеров

В конторе William Hill фаворитом игры считают "Динамо", давая коэффициент 1,85. Ничья оценивается в 3,40, победа "Славия" − 4,40.

Похожего мнения придерживается букмекеры из конторы «Фаворит-спорт». На победу «Динамо» дают коэффициент 1.79, на ничью − 3.35, на победу «Славии» − 4.95.

В конторе «Пари матч» идут курсом, проложенном коллегами. На победу «Динамо» дают коэффициент 1.84, на ничью – 3.35, на победу «Славии» – 5.00.

Предостережение для чешских болельщиков

Руководство «Славии» через пресс-службу клуба провела онлайн-инструктаж для фанатов по поводу поездки на матч в Киев.

«Мы настоятельно не рекомендуем всем нашим болельщикам передвигаться Киевом в клубной символике − одежде, шарфах и с флагами. Наши цвета напоминают местным жителям болельщиков московского «Спартака». Мы предупреждаем фанатов, что украинцы очень чувствительны к любому выражению пророссийских настроений, и призываем избегать подобных проявлений», − говорится в тексте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Динамо" выиграло Суперкубок Украины у донецкого "Шахтера".