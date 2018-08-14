"Динамо" — "Славия": видеотрансляция матча квалификации Лиги чемпионов

Игровой момент первого матча / сайт ФК "Динамо" (Киев)

Во вторник, 14 августа, киевское "Динамо" сыграет решающий матч против чешской "Славии" за право выхода в следующую стадию главного еврокубка.

Победитель же украино-чешского противостояния должен будет встретиться с кем-либо из пары бельгийский "Стандард" — нидерландский "Аякс".

Обнадеживающая статистика

За всю свою многолетнюю историю еврокубковых выступлений "Динамо", сыграв в двухматчевом противостоянии вничью в гостях, проходило в следующий раунд в 10 случаях из 12 (83,3%), а конкретно после минимально голевой ничьи — в четырех случаях из пяти (80%).

"Славия" же, после расписанной дома "мировой", в ответном матче проходила дальше три раза из семи (42,9%), однако после счета 1:1 это ей не удавалось ни разу.

Чешские клубы в столице Украины

Команда из Чехии будет играть в Киеве против "Динамо" в шестой раз за всю историю. Ранее в четырех матчах динамовцы добились четырех «сухих» побед (над «Баником» — 2:0 в 1979-м и 3:0 в 1989-м, «Дуклой» — 1:0 в 1990-м и «Спартой» — 1:0 в 1992-м) и лишь раз проигралы («Спарте» — 0:1 в 1998-м, после чего с таким же счетом победили в гостях и прошли в следующий раунд благодаря серии послематчевых пенальти — 3:1).

Смотрите видеотрансляцию матча "Динамо" - "Славия": Напомним, ранее стало известно, как УЕФА наказало болельщиков киевского "Динамо".