"Жестоко наказали гостей": в Киеве ультрас "Динамо" избили чешских фанатов

Ультрас "Динамо" с "трофеями" / @troublemakers.ua

Во вторник, 14 августа, в Киеве ультрас "Динамо" избили фанатов пражской "Славии".

Около 20 киевских ультрас атаковали десять чешских фанатов, говорится в сообщении в сообществе Troublemakers & Ultras Action в Facebook.

"Kids of Capital + North Company + Солянка БС (“Динамо”) (около 20) атакуют 10 гостей. Те в тапки, однако их догоняют и жестко наказывают", - рассказали фанаты "Динамо".

Кроме того, молодые фанаты "Динамо" атаковали чешских визави в одном из киевских кафе.

"Kids of Capital + North Company + Солянка БС (“Динамо”) находят семерых чехов в одном из пабов. В паб заходят также семь человек (до 18-ти лет) и не сильно мнут гостей", - добавили в Troublemakers & Ultras Action.

Напомним, ранее президент "Славии" обвинил Григория Суркиса в поражении чехов и призвал его уйти в отставку.