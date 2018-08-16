"Реал" - "Атлетико" – 2:4. Команда Симеоне выигрывает Суперкубок Европы, видео голов

Четвертый чисто испанский финал за последние пять лет и девятая победа испанской команды за последние десять розыгрышей трофея были предопределены еще в прошлом сезоне, так что главной интригой в матче было то, с какой ноги "Реал" вступит в новую эпоху - без Роналду и Зидана: выставочный характер International Champions Cup ответа на этот вопрос дать не мог.

Матч для команды Хулена Лопетеги начался сразу с пропущенного гола - Диего Коста головой протолкнул мяч в чужую штрафную, обыграв Варана и Рамоса, а затем с острого угла пробил точно в цель мимо Кейлора Наваса. На гол нападающему "Атлетико" понадобилось всего 49 секунд - этот мяч стал самым быстрый в истории розыгрыша европейского Суперкубка.

После пропущенного гола обострения ждать пришлось долго. Наконец, на 27 минуте подачу Гаррета Бейла с фланга на дальний угол вратарской не сумели прервать Годин и Савич, а карауливший Бензема головой пробил в противоход Облаку.

На 62 минуте Хуанфран задел мяч рукой при подаче углового, Марчиняк без колебаний указал на точку, а Серхио Рамос хладнокровно пробил низом, разведя кипера и мяч по разным углам.

За 10 минут до конца основного времени Коста сделал дубль: Хуанфран доставил мяч в чужую штрафную, Корреа после прорыва в лицевую выманил Наваса и от лицевой линии сделал передачу во вратарскую на пустые ворота - нападающему "матрасников" оставалось только подставить ногу.

Победителя пришлось определять в дополнительное время, где успешней оказалась команда Симеоне: на 98 минуте Сауль после подачи Парти великолепным ударом слету пробил под перекладину, а спустя шесть минут герой матча Коста обыграл Карвахаля, стянул на себя нескольких игроков "Реала", отдал мяч Витоло, который отпасовал Коке последний был точен - 2:4.

"Реал" (Испания) – "Атлетико" (Испания) 2:4

15 августа, "А Ле Кок Арена"

Голы : 0:1 – 1 Диего Коста, 1:1 – 27 Бензема, 2:1 – 63, пенальти Рамос, 2:2 – 79 Диего Коста, 2:3 – 98 Сауль, 2:4 – 104 Коке.

Реал: Навас, Варан, Карвахаль, Рамос, Марсело, Кроос (Майораль, 102), Иско (Васкес, 83), Асенсио (Модрич, 57), Каземиро (Себальос, 76), Бэйл, Бензема.

Атлетико: Облак, Годин, Савич, Хуанфран, Люка Эрнандес, Коке, Лемар (Парти, 90), Родри Эрнандес (Витоло, 71), Сауль, Диего Коста (Хименес, 109), Гризманн (Корреа, 57).

Предупреждения: Асенсио (35), Марсело (54), Корреа (60), Диего Коста (62), Себальос (90), Модрич (101), Витоло (105).