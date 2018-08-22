Известный тренер спрогнозировал итог матча "Аякс" — "Динамо"

"Динамо" может сыграть вничью с "Аяксом", полагает Анатолий Бышовец / Скриншот видео с youtube.com

Бывший нападающий киевского "Динамо", экс-тренер сборной СССР и московского "Динамо" Анатолий Бышовец считает, что в первом матче плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов сезона 2018/2019 украинская команда может сыграть вничью с нидерландским "Аяксом".

Соперник киевлян не производит впечатление команды, у которой есть лидеры, способные влиять на компактность игры, целостность структуры, рассказал специалист в bookmaker-ratings, пишет Dynamomania.com.

"В этом плане, мне кажется, сегодня "Динамо" Киев в праве рассчитывать на ничейный результат. Все-таки киевляне очень хорошо обороняются. Такой фактор, связанный с компактностью, он будет главным критерием", — отметил собеседник.

Напомним, ответный матч между "Динамо" и "Аяксом" в плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов состоится 28 августа. Ранее сообщалось, что киевский клуб в ответном матче третьего квалификационного раунда ЛЧ победил чешскую "Славию".