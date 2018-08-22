"Аякс" — "Динамо": все, что нужно знать о матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Собраны главные подробности матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов между "Аяксом" и "Динамо" / Скриншот с fcdynamo.kiev.ua

В среду, 22 августа, в столице Нидерландов Амстердаме пройдет первый матч плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов сезона 2018/2019 между местным "Аяксом" и киевским "Динамо".

Игра состоится на стадионе "Амстердам Арена" (Арена Йохана Кройфа), начало матча запланировано в 21:45, прямую телетрансляцию будет вести канал "Футбол 2".

Следить за матчем будут французские арбитры во главе с Клеманом Тюрпеном, который уже дважды судил матчи "Динамо" в еврокубках.

В групповом турнире Лиги Европы сезона 2013/2014, когда киевляне играли со швейцарский "Туном" (0:2), главный арбитр удалил на 17-й минуте "динамовца" Дьемерси Мбокани. Позже Тюрпен в групповом турнире Лиги чемпионов 2016/2017 зафиксировал выездной проигрыш "Динамо" от португальской "Бенфики" (1:0).

Тренерский штаб украинской команды во главе с белорусом Александром Хацкевичем взял в Нидерланды 21 игрока. Из всех футболистов, поехавших в Амстердам, 19 попадут в заявку на игру.

Со стороны "Аякса" в матче точно не сыграют травмированные датский форвард Каспер Дольбер, а также бразильский полузащитник Давид Нерес.

Ориентировочные составы клубов-соперников:

"Динамо": Бойко, Бурда, Кадар, Пиварич, Кендзера, Сидорчук, Вербич, Цыганков, Гармаш, Буяльский, Беседин;

"Аякс": Онана, Мазрауи, де Лехт, Блинд, Тальяфико, Зиех, Шtне, де Йонг, Лабьяд, Хунтелаар, Тадич.

Все букмекеры считают фаворитами матча нидерландскую команду. В частности, на победу "Аякса" в конторе William Hill дают коэффициент 1.65, на ничью — 3.8, а на триумф "Динамо" коэффициент составляет 5.00.

Напомним, ответный матч между "Динамо" и "Аяксом" в плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов состоится 28 августа. Ранее сообщалось, что киевский клуб в ответном матче третьего квалификационного раунда ЛЧ победил чешскую "Славию".