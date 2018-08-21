"Аякс - Динамо". Плей-офф квалификации Лиги чемпионов: анонс матча, где смотреть, котировки букмекеров

Эмблемы клубов и Лиги Чемпионов / Betnews365

Первая игра плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов сезона 2018/2019 между нидерландским "Аяксом" и клубом "Динамо" (Киев) состоится в Амстердаме на стадионе "Амстердам Арена" (Арена Йохана Кройфа) в среду, 22 августа. Начало матча – 21.45. Прямая телетрансляция – канал "Футбол 2".

Судейская бригада.

Работать на матче будут французские арбитры во главе с Клеманом Тюрпеном. Лайнсмены - Николя Дано и Кирилл Гренгуар; дополнительные ассистенты арбитра - Рудди Буке и Николя Ренвиль; четвертый арбитр – Гийом Дебар.

К слову, Тюрпен уже дважды судил матчи "Динамо" в еврокубках. В групповом турнире Лиги Европы сезона 2013/2014 киевляне на выезде обыграли швейцарский "Тун" (0:2), а главный арбитр тогда удалил "динамовца" Дьемерси Мбокани уже на 17-й минуте. Затем Тюрпен в групповом турнире Лиги чемпионов 2016/2017 зафиксировал выездной проигрыш "Динамо" от португальской "Бенфики" (1:0).

Предматчевые расклады

Как считают эксперты, игроки "Аякса" планируют в домашнем матче добиться задела, необходимого для прохода в групповой турнир Лиги чемпионов − то бишь будут атаковать много и со вкусом. Соответственно, "киевляне", которому Хацкевич уже второй сезон активно прививает игру от обороны и вкус к контратакам, будет защищаться всеми силами. При этом обе команды имеют неплохие шансы хотя бы по разу расписаться в чужих воротах.

Ориентировочные составы

Тренерский штаб команды из Киева во главе с Александром Хацкевичем взял в Нидерланды 21 игрока – практически наисильнейший на сегодняшний день состав. Со стороны "Аякса" против киевлян гарантированно не сыграют травмированные форвард Каспер Дольбер и бразильский полузащитник Давид Нерес.

"Динамо" (ориентировочный состав): Бойко, Бурда, Кадар, Пиварич, Кендзера, Сидорчук, Вербич, Цыганков, Гармаш, Буяльский, Беседин.

"Аякс" (ориентировочный состав): Онана, Мазрауи, де Лехт, Блинд, Тальяфико, Зиех, Шёне, де Йонг, Лабьяд, Хунтелаар, Тадич.

Букмекерские котировки

Все букмекеры считают фаворитами матча именно хозяев поля. На победу "Аякса" в конторе William Hill дают коэффициент – 1.65, на ничью – 3.8, а на победу "Динамо" − 5.00.

/ William Hill

В конторе "Пари-Матч" на победу хозяев поля дают 1.62, на ничью − 3.85, на победу "Динамо" − 5.80.

/ Пари-Матч

В конторе 1xbet дают на победу "Аякс" – 1.66, на ничью – 3.9, на победу "Динамо" – 5.7.

/ 1xbet

История еврокубковых противостояний

Ранее "Динамо" и "Аякс" играли между собой только раз − в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона 2010/2011. Триумфовали тогда "амстердамцы": 1:1 - в Киеве, 2:1 - в Амстердаме.

Напомним, что "Динамо" прошло в плей-офф отборочного турнира Лиги Чемпионов, одолев по сумме двух мачтей чешскую "Славию".