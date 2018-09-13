"Вся команда обоср**ась": скандальный Алиев жестко прошелся по "Динамо"

Александр Алиев / iSport.ua

Уровень игроков киевского "Динамо" очень слабый, что показала неудача подопечных Александра Хацкевича в Лиге чемпионов, заявил экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев.

"Я сейчас смотрел игру с "Аяксом" дома. Мне эта игра не понравилась. Пришло 50 тысяч, а потом мы жалуемся, почему у нас на чемпионат люди не ходят, почему пустые стадионы. На что приходить смотреть? Вот говорят: "Цыганков, Беседин". Я возьму даже по последней игре. Вот я тоже в футбол играл, видел футбол не издалека. Вот Цыганков. Ты - лидер команды, что ты показал? Вот где надо показывать.

Чемпионат для меня, когда я играл, это как тренировка была. Вот, пожалуйста, есть европейские матчи, ты выходишь и показываешь, что ты лидер команды. Тяни на себя команду, делай! А так… Вышла, извините меня, вся команда обоср**ась. При 50 тысячах ничего не показать, просто ничего... Зачем людям приходить. Они же тратят тоже свои деньги. Вы хотя бы совесть имейте", - заявил Алиев в комментарии FootballHub.

Напомним, 22 августа в Амстердаме в первом матче плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов "Динамо" проиграло местному "Аяксу" со счетом 1:3. Ответный матч состоялся 28 числа в Киеве, клубы не отличились забитыми голами, и киевляне вылетели из ЛЧ.