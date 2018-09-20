Валенсия - Ювентус. Туринцы без удаленного и плачущего Роналду вырвали победу в Лиге Чемпионов: видео голов

20 сентября 2018, 11:42

Удаленные главной звезды только подхлестнуло "ювентини".

Ювентус и плачущий Роналду
Плачущий после удаления Роналду / Reuters

"Валенсия" после долгого перерыва вновь вернулась в Лигу Чемпионов и явно была готова "навести шороху". Однако волею жеребьевки уже в первом матче "летучим мышам" предстояло дома сразиться со сложнейшим соперником - туринским "Ювентусом". 

Первый момент возник у гостей уже после десяти минут игры, когда португальская звезда "ювентини" Криштиану Роналду не смог толком пробить по закрученному мячу, однако его подстраховал Манджукич, ударив в падении — выше ворот. Потом сразу же "Ювентус" мог и был обязан был открывать счет - Бернардески отменно отпасовал на Хедиру, но тот "смазал" из убойной позиции.

Далее все шло в том же духе. Вратарь "Валенсии" Нето сделал сейв после удара Бернардески, а добивание Матюиди отбил защитник. Далее прошел ключевой эпизод матча. Роналду врезался с Мурильо в штрафной, а потом потолкался с ним и даже пощупал его прическу. Главный арбитр Феликс Брых посоветовался с ассистентами и выдал португальцу красную карточку.

Криштиану с большой долей трагизма воспринял свое удаление и расплакался. Однако "Ювентус" не растерялся и продолжил наседать на ворота Нето даже в меньшинстве. В добавленное к первому тайму время Брых "вернул должок" и дал пенальти за нарушение Парехо на Канселу.  Пьянич четко реализовал приговор.

Уже в начале второго тайма Мурильо свалил Бонуччи в штрафной - Брых снова назначил одиннадцатиметровый. Тот же Пьянич ударил тот же угол, удвоив преимущество "Ювентуса".

Уже в компенсированное к матчу время уже Ругани нарушил правила в штрафной "ювентини". Брых уже в третий раз в этой игре дал пенальти. Однако Парехо пробил безыскусно, что и позволило Щесны спасти свою команду. 

Статистика матча

Валенсия — Ювентус 0:2

Голы: Пьянич, 45 (с пенальти), 51 (с пенальти).

Валенсия: Нето – Везу (Черышев, 57), Паулиста, Мурильо, Гайа – Солер, Парехо, Васс, Гедеш Мина, 70) – Морено, Батшуайи (Гамейро, 70).

Ювентус: Щесны – Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Сандро – Хедира, Пьянич (Коста, 66, (Ругани, 89), Матюиди – Бернардески, Роналду, Манджукич.

Предупреждения: Парехо, Мурильо, Везу — Алекс Сандро, Щесны.

Красная карточка: Роналду, 30 (неспортивное поведение).

На 90+6 минуте Парехо не забил пенальти (вратарский сейв).

Напомним, ранее сообщалось о том, что в другом матче Лиги Чемпионов донецкий "Шахтер" расписал результативную ничью с "Хоффенхаймом".

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Лига чемпионов Криштиану Роналду Ювентус Валенсия красная карточка
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