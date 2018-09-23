Динамо – Десна – 1:0: прямая видеотрансляция матча девятого тура УПЛ

"Динамо" угодило в серьезнейшую "черную серию" и не может победить уже шесть игр. подряд. Столичные футболисты действуют как-то чересчур вяло и академично, что, в вкупе с постоянными ошибками в обороне и дает такой результат. Апофеозом стал крайний матч в "Динамо" в Лиге Европы, когда игроки упустили победу, которая, казалось бы, у них в кармане была, пропустив гол на пятой добавленной минуте от казахской "Астаны". Более того, уже сейчас отрыв от главного внутреннего конкурента, "Шахтера" составляет семь очков и пока "горняки" вовсе не думают сбавлять обороты.

Соответственно, на матч против "Десны" должно выйти отчаявшееся и злое "Динамо", которому практически нечего осталось терять.

Черниговчане же, напротив, спокойно и уверенно показывают свой уровень. Новички УПЛ идут очень ровно и даже расположились практически рядом с зоной еврокубков - на шестом месте, при этом играя в довольно симпатичный для болельщиков футбол.

Как считают эксперты, главная интрига матча - что и как смогут показать деморализованные "динамовцы" против крепкой и поставленной игры подопечных Александра Рябоконя.

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич — Сидорчук, Буяльский — Цыганков, Гармаш, Вербич — Русин

Десна: Паст — Д. Фаворов, Гитченко, Братков, Мостовой — Банасевич, Огиря, А. Фаворов, Картушов — Филиппов, Безбородько

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И Бурда уже забил первый гол этого матча: