Результаты матчей УПЛ: в лидерах «Александрия», «Черноморец» и «Заря». Видео голов

1:0 стал самым популярным счетом в Премьер-лиге.
Три матча четвертого тура чемпионата Украины по футболу состоялись 12 августа. Лидером УПЛ стала «Александрия», которая в данном сезоне выиграла четвертый матч подряд.
Команда Владимира Шарана одолела Арсенал-Киев с минимальным преимуществом. Единственный гол на 58-й минуте забил Андрей Цуриков. Суммарно с прошлым сезоном «Александрия» не проигрывает уже на протяжении 16-ти матчей подряд.
«Александрия» — «Арсенал-Киев» 1:0
Голы: Цуриков, 58.
«Александрия»: Панькив — Пашаев, Бондаренко, Шендрик, Цуриков — Довгий, Запорожан — Полярус (Протасов, 56), Грицук (Ковалец, 65), Задерака — А. Ситало (Пономарь, 81).
«Арсенал-Киев»: С. Ситало — Николич (Карась, 46), Пирис, Балта, Дубинчак — Евтоски, Ориховский (Доронин, 79) — Бушман (Семенюк, 65), Кертис, Лола – Алексеев.
Предупреждения: Запорожан, Шендрик, Пономарь, Довгий — Кертис, Ориховский, Пирис.
Луганская «Заря» в отчетном туре в напряженном матче на выезде обыграла «Карпаты». Игра была достаточно равной, но преимущество луганскому клубу обеспечил единственный гол, забитый Игорем Харатиным на 76-й минуте.
«Карпаты» — «Заря» 0:1
Гол: Харатин, 76.
«Карпаты»: Кучинский — Мирошниченко, Федецкий, Мехремич, Лебеденко — Вербный, Гуцуляк — Мякушко (Сикан, 84), Ди Франко (Мендес, 78), Карраскаль (Варгас, 59) — Швед.
«Заря»: Махарадзе — Тымчик, Вернидуб, Сваток, Михайличенко — Силас (Прийма, 49), Харатин — Караваев, Леднев (Кочергин, 63), Хомченовский — Рафаэль (Лунев, 85).
Предупреждения: Мендес, Лебеденко — Сваток, Михайличенко, Хомченовский.
В последнем матче игрового дня «Черноморец» одержал вторую домашнюю победу подряд, на этот раз обыграв черниговскую «Десну». В этой встрече, как и в двух предыдущих, все решил один гол, который забил Евгений Смирнов.
«Черноморец» — «Десна» 1:0
Гол: Смирнов, 72.
«Черноморец»: Литовченко — Романюк, Рыжук, Грачев, Трубочкин — Савченко (Мусолитин, 85), Смирнов — Татарков (Леонов, 90+1), Бабенко, Чорний — Диденко (Шторгин, 74).
«Десна»: Паст — Люлька (Банасевич, 54), Гитченко, Братков, Мостовой — А. Фаворов (Коберидзе, 82), Огиря — Д. Фаворов, Хлебас, Кисиль (Старенький, 67) – Филиппов.
Напомним, перед матчем в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона 2018/2019 против чешского клуба «Славия» белорусский наставник киевского «Динамо», Александр Хацкевич, откровенно высказался по поводу донецкого «Шахтера».