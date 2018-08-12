Результаты матчей УПЛ: в лидерах «Александрия», «Черноморец» и «Заря». Видео голов

"Александрия" стала фаворитом сезона / Фото: ФК "Александрия"

Три матча четвертого тура чемпионата Украины по футболу состоялись 12 августа. Лидером УПЛ стала «Александрия», которая в данном сезоне выиграла четвертый матч подряд.

Команда Владимира Шарана одолела Арсенал-Киев с минимальным преимуществом. Единственный гол на 58-й минуте забил Андрей Цуриков. Суммарно с прошлым сезоном «Александрия» не проигрывает уже на протяжении 16-ти матчей подряд.

«Александрия» — «Арсенал-Киев» 1:0

Голы: Цуриков, 58.

«Александрия»: Панькив — Пашаев, Бондаренко, Шендрик, Цуриков — Довгий, Запорожан — Полярус (Протасов, 56), Грицук (Ковалец, 65), Задерака — А. Ситало (Пономарь, 81).

«Арсенал-Киев»: С. Ситало — Николич (Карась, 46), Пирис, Балта, Дубинчак — Евтоски, Ориховский (Доронин, 79) — Бушман (Семенюк, 65), Кертис, Лола – Алексеев.

Предупреждения: Запорожан, Шендрик, Пономарь, Довгий — Кертис, Ориховский, Пирис.

Луганская «Заря» в отчетном туре в напряженном матче на выезде обыграла «Карпаты». Игра была достаточно равной, но преимущество луганскому клубу обеспечил единственный гол, забитый Игорем Харатиным на 76-й минуте.

«Карпаты» — «Заря» 0:1

Гол: Харатин, 76.

«Карпаты»: Кучинский — Мирошниченко, Федецкий, Мехремич, Лебеденко — Вербный, Гуцуляк — Мякушко (Сикан, 84), Ди Франко (Мендес, 78), Карраскаль (Варгас, 59) — Швед.

«Заря»: Махарадзе — Тымчик, Вернидуб, Сваток, Михайличенко — Силас (Прийма, 49), Харатин — Караваев, Леднев (Кочергин, 63), Хомченовский — Рафаэль (Лунев, 85).

Предупреждения: Мендес, Лебеденко — Сваток, Михайличенко, Хомченовский.

В последнем матче игрового дня «Черноморец» одержал вторую домашнюю победу подряд, на этот раз обыграв черниговскую «Десну». В этой встрече, как и в двух предыдущих, все решил один гол, который забил Евгений Смирнов.

«Черноморец» — «Десна» 1:0

Гол: Смирнов, 72.

«Черноморец»: Литовченко — Романюк, Рыжук, Грачев, Трубочкин — Савченко (Мусолитин, 85), Смирнов — Татарков (Леонов, 90+1), Бабенко, Чорний — Диденко (Шторгин, 74).

«Десна»: Паст — Люлька (Банасевич, 54), Гитченко, Братков, Мостовой — А. Фаворов (Коберидзе, 82), Огиря — Д. Фаворов, Хлебас, Кисиль (Старенький, 67) – Филиппов.

Напомним, перед матчем в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона 2018/2019 против чешского клуба «Славия» белорусский наставник киевского «Динамо», Александр Хацкевич, откровенно высказался по поводу донецкого «Шахтера».