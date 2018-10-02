"Лион" - "Шахтер": где смотреть матч и прогнозы букмекеров

"Шахтер" проводит тренировку во Франции перед матчем

Во вторник, 2 октября, донецкий "Шахтер" проведет свой второй матч в групповом этапе Лиги чемпионов. На этот раз его соперником станет французский "Лион".

Команды выйдут на поле "Стад де Лион" в 22.00 по киевскому времени.

В прямом эфире матч покажет телеканал "Футбол 1".

Прогнозы и букмекеры

После непростого домашнего матча с "Хоффенхаймом", в котором "горняки" выглядели хуже и спаслись от поражения в последней десятиминутке, команде Паулу Фонсеки предстоит встретиться с еще более грозным соперником. По крайней мере, так считают букмекеры, дружно отдающие коэффициенты на победу французам.

В пользу украинской команды наверняка сыграет тот факт, что "Лиону" придется выступать без поддержки своих болельщиков, при пустых трибунах – зрелище достаточно экзотическое для турнира уровня Лиги чемпионов. Клуб наказан из-за проявления расизма и беспорядков на матче Лиги Европы против ЦСКА. В том противостоянии победили москвичи, но в настоящий момент команда Брюно Женезьо выглядит гораздо более грозной.

Впрочем, ситуация осложняется тем, что "Шахтеру" желательно увозить из Франции победу: несмотря на победу "Лиона" в первом туре, "Манчестер Сити" по-прежнему остается фаворитом группы, и неудача на "Стад де Лион", вкупе с домашней неудачей против "Хоффенхайма" и двумя матчами против команды Гвардиолы будет означать, что "Шахтер", скорее всего, по итогам группового турнира в лучшем случае попрощается с ЛЧ.

Составы

К очному противостоянию обе команды подойдут в оптимальных составах. У "Лиона" из-за травмы будет отсутствовать только Мартен Терье, молодой талантливый полузащитник, пополнивший состав команды летом этого года. Других проблем подопечные Брюно Женезьо не испытывают – команда находится в великолепной форме и готова продолжать успешно складывающийся сезон.

Фонсека оставил в Украине Ивана Ордеца, Дентиньо и Вячеслава Танковского. Других травм или дисквалификаций, которые могли бы повлиять на боеспособность команды, нет. Главные потери – и так будет до конца сезона – команда все-таки понесла с уходом Фреда и Бернарда, которым замены не смогли найти по объективным причинам. Зато в обойму попали недавно восстановившиеся после травм – Кайоде и Веллингтон Нем.

Ориентировочные составы:

Лион: Лопеш – Дюбуа, Марсело, Морель, Менди – Траоре, Ндомбеле, Диоп, Оар – Фекир – Депай.

Шахтер: Пятов – Бутко, Ракицкий, Кривцов, Исмаили – Майкон, Степаненко – Марлос, Тайсон, Фернандо - Мораес

Статистика

До сих пор "Шахтер" и "Лион" не встречались на футбольном поле, но статистика донетчан против французских клубов положительная:

13 матчей;

7 побед

2 ничьи;

4 поражения;

разница мячей: 17-13

Правда, и у "Лиона" положительный баланс в матче против украинских клубов:

4 матча;

3 победы;

1 ничья;

разница мячей: 5-0.

Факты

Оба предыдущих домашних матча с украинскими клубами Лион выиграл с одинаковым счетом 1:0. В последний раз это случилось в 1/16 финала Лиги Европы-2013/14 в дуэли с одесским Черноморцем.

В четырех поединках с представителями Украины "Лион" добился трех побед при одной ничьей. Разница забитых и пропущенных мячей - 5:0.

В этом сезоне подопечные Бруно Женезьо в пяти последних матчах не уходят с поля без забитых голов.

У "Шахтера" серия из восьми матчей, где дончане обязательно забивали голы.

Цитаты

Бруно Женезьо: "По стилю "Шахтер" немного похож на "Барселону" – они тоже играют в короткий пас. Мы должны быть очень внимательны, это хорошая команда европейского уровня. Думаю, после игры с "Манчестер Сити" мы усвоили свои ошибки и попытаемся применить то, что мы подготовили к следующему матчу. Мы играем для публики. Иногда такое впечатление при пустых трибунах, что мы просто тренируемся. Однако не следует забывать тот факт, что нам нужна хорошая подготовка. Особенно психологическая. Мы должны получить эти три очка, это очень важно".

Паулу Фонсека: "Я бы предпочел приехать на стадион, который полон. Даже пусть это будут болельщики "Лиона". Стадион должен быть заполнен. Футбол – особенная атмосфера, особенное зрелище. Должен быть шум, должно быть красиво. Не знаю, что надо принять и обсудить, чтобы такого больше не было, а стадионы всегда были полными".

Набиль Фекир: "Из "Шахтера" ушло много игроков, но все равно эта команда известна своим стилем и техническими качествами футболистов. Они немного похожи на нас. Мы будем очень мотивированы на каждый матч в Лиге чемпионов. Матч против "Манчестер Сити" многое дал нам, и мы должны показать ту же самоотдачу и настрой в завтрашней встрече. Мы должны сосредоточиться на своей игре и тогда всё будет хорошо".

Жуниор Мораес: "Считаю, что фаворитом в нашей группе остается "Сити". Победа "Лиона" была неожиданным результатом. Мы прекрасно понимаем силу соперника. У меня есть близкий друг в этой команде - Марсело. Он всегда рассказывает, какая это сильная команда. Это вторая ЛЧ, когда будем играть друг против друга. Первая была, когда он играл за "Бешикташ". Он является хорошим защитником, что не будет плюсом для нас. Но будет приятно его увидеть и поговорить как во время матча, так и в раздевалке. Посмотрим, чем завтра все закончится".