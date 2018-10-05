Скончался легендарный украинский баскетболист Григорий Хижняк

Григорий Хижняк / basket.com.ua

На 45-ом году жизни скончался экс-игрок сборной Украины по баскетболу Григорий Хижняк.

По неподтвержденным данным, причиной смерти стал инфаркт, сообщает basket.com.ua.

Сообщается, что в последнее время покойный занимался маркетингом в киевском "Будивельнике". Отметим, что Хижняк начал карьеру в 1994 году. Играл за "Николаев", "Будивельник", "Автодор", "Киев", "Жальгирис", "Валенсию", "Перистери", "Македоникос" и "Днепр".

Он выступал за сборную Украины на чемпионатах Европы 1997 и 2003 годах, а также считался одним из лучших оборонительных центровых европейского баскетбола начала 2000-х годов.

Напомним, ранее сообщалось о смерти знаменитого вратаря киевского "Сокола".