Динамо — Олимпик: прямая видеотрансляция матча 11 тура УПЛ

"Динамо" сыграет с "Олимпиком" в рамках УПЛ / fpl.ua

В воскресенье, 7 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский" в рамках 11-го тура (последнего в первом круге) в отечественной премьер-лиге "Динамо" сыграет с донецким "Олимпиком".

Подопечные Александра Хацкевича пребывают не в лучшем расположении духа после упущенной победы в Чехии в матче Лиги Европы против "Яблонеца" (2:2), при этом киевляне снова выйдут на поле спустя лишь 50 с лишним часов после еврокубковой встречи.

Читайте такжеЛига Европы: ультрас "Динамо" устроили массовую драку в Чехии

В свою очередь в донецком клубе недавно произошли важные изменения. Вместо Романа Санжара, который возглавлял коллектив более 5 лет, команду возглавил бывший игрок "Шахтера" и сборной Украины 39-летний Вячеслав Шевчук. Пикантности предстоящему поединку придает то, что помогает в работе Шевчуку бывший динамовец Руслан Ротань.

"Динамо" и "Олимпик" ранее встречались между собой в 12 поединках во всех турнирах. 9 встреч закончились победой киевлян, в то время, как у донетчан — 1 победа. Еще в 2 противостояниях команды расходились миром.

Отметим, что в УПЛ "Динамо" сейчас на 2 месте. При этом за последние 10 матчей киевлянами были выиграны 3 встречи, ничьих — 5, проигрышей — 2, забито — 14, пропущено — 11 голов.

"Олимпик" на сегодня занимает 7 место в Чемпионате Украины. В последних 10 матчах донецкая команда выиграла 3, ничьих также 3, проиграно — 4 игры, забито — 14, пропущено — 17 мячей.

Читайте также"Лучший сон за последнее время". В Сети потроллили "Динамо" за ничью с "Астаной"

Букмекеры назвали фаворитом этого противостояния команду Хацкевича. На победу "Динамо" можно поставить с коэффициентом 1,14. В то же время ничья оценивается коэффициентом 6,00. На успех "Олимпика" предлагается коэффициент 13,00.

Главный арбитр встречи Ярослав Козык (Мукачево, Закарпатской обл.), его помощники: Александр Корнийко (Миргород, Полтавской обл.) и Денис Шудрик (Симферополь).

Матч "Динамо" - "Олимпик" начнется в 17:00, прямая видеотрансляция на канале "2+2":

Напомним, 30 сентября, в Киеве состоялся матч 10-го тура УПЛ, в котором "Арсенал-Киев" принимал "Динамо". Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу подопечных Александра Хацкевича.