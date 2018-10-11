Украина – Италия – 1:1. Товарищеский матч в Генуе закончился результативной ничьей. Видео голов

Сборная Украины оказалась равной по силам с итальянской командой / Фото: Reuters

В итальянской Генуе товарищеский матч сборных Украины и Италии завершился ничьей со счетом 1:1.

Хозяева поля с первых минут взяли инициативу в свои руки. Однако открыли счет они на 55-минуте – Андрей Пятов пропустил гол в ворота от Федерико Бернардески.

Ответный гол в ворота итальянцев последовал на 62-й минуте. Сравнял счет точным ударом в угол ворот Руслан Малиновский.

Италия - Украина 1:1

Голы: Бернардески, 55 - Малиновский, 62

Италия: Доннарумма — Флоренци (Пиччини, 84), Бонуччи, Кьеллини, Бираги (Кришито, 87) — Верратти (Бонавентура, 70), Жоржиньо, Барелла (Пеллегрини, 78) — Инсинье (Берарди, 78), Бернардески (Иммобиле, 57), Кьеза

Украина: Пятов — Караваев, Бурда, Ракицкий (Кривцов, 87), Матвиенко — Сидорчук (Степаненко, 57), Малиновский — Зинченко, Марлос (Цыганков, 46), Коноплянка (Петряк, 73) — Яремчук (А. Кравец, 76, Бутко, 90)

Предупреждены: Верратти, Кьеза — Ракицкий, Бурда

Как известно, 16 ноября сборная Украины проведет официальный матч Лиги наций УЕФА против сборной Чехии. Игра состоится в Харькове на поле ОСК "Металлист".

Напомним, бывший футболист мадридского "Реала", "Ливерпуля" и сборной Испании Альваро Арбелоа участвовал в церемонии открытия спортивной школы в городе Тернополь.