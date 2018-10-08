Названы имена футболистов-претендентов на Золотой мяч-2018

8 октября 2018, 23:25

Церемония награждения состоится в декабре в Париже.

Золотой мяч
Золотой мяч получит лучший из лучших / hqworld.net

Журнал France Football объявил имена 30 футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам года.

Как сообщает France Football, все 30 претендентов на Золотой мяч-2018 были названы в течение дня - по 5 футболистов каждые 2 часа.

Список номинантов на Золотой мяч выглядит следующим образом: Тибо Куртуа (Реал, Бельгия), Алиссон (Ливерпуль, Бразилия), Уго Льорис (Тоттенхэм, Франция), Ян Облак (Атлетико, Словения), Марсело (Реал, Бразилия), Серхио Рамос (Реал, Испания), Рафаэль Варан (Реал, Франция), Диего Годин (Атлетико, Уругвай), Иско (Реал, Испания), Нголо Канте (Челси, Франция), Поль Погба (Манчестер Юнайтед, Франция), Лука Модрич ( Реал, Хорватия), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити, Бельгия), Иван Ракитич (Барселона, Хорватия), Эден Азар (Челси, Бельгия), Лионель Месси (Барселона, Аргентина), Неймар (ПСЖ, Бразилия), Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет), Луис Суарес (Барселона, Уругвай), Серхио Агуэро (Манчестер Сити, Аргентина), Гарет Бэйл (Реал, Уэльс), Карим Бензема (Реал, Франция), Эдинсон Кавани (ПСЖ, Уругвай), Криштиану Роналду (Ювентус, Португалия), Антуан Гризманн (Атлетико, Франция), Марио Манджукич (Ювентус, Хорватия), Садио Мане (Ливерпуль, Сенегал), Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция), Роберто Фирмино (Ливерпуль, Бразилия), Харри Кейн (Тоттенхэм, Англия).

Церемония вручения Золотого мяча состоится 3 декабря в Париже.

Напомним, ранее международная федерация футбола назвала имена 11 футболистов, вошедших в символическую сборную 2018 года. Специальная церемония награждения состоялась в Лондоне.

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