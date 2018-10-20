Ворскла — Динамо 0:1: киевляне одержали минимальную победу на выезде

"Динамо" победило "Ворсклу" в Полтаве / ФК "Динамо"

В субботу, 20 октября, в Полтаве состоялся матч 12-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором местная "Ворскла" принимала киевское "Динамо", поединок завершился со счетом 0:1 в пользу подопечных Александра Хацкевича.

Гол киевлянам удалось забить в концовке 1-го тайма. На 40-й минуте Супряга прорвался по левому флангу и сделал прострелил на линию вратарской: мяч долетел до Виктора Цыганкова, который забил его в ворота полтавчан.

"Ворскла" — "Динамо" 0:1

Гол: Цыганков, 40

"Ворскла": Шуст — Пердута, Даллку, Чеснаков, Сапай — Скляр, Шарпар — Наджееб (Сергийчук, 82), Кулач, Ребенок — Коломоец (Карека, 72)

"Динамо": Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Шепелев, Буяльский (Сидорчук, 70) — Морозюк, Гармаш, Цыганков (Сидклей, 71) — Супряга (Русин, 90+2)

Предупреждения: Буяльский, Кадар, Гармаш

После очередной победы "Динамо" набрало 29 очков и продолжает находиться на 2-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги, вслед за донецким "Шахтером".

Напомним, 20 октября в стартовом матче 12-го тура чемпионата Украины по футболу донецкий Шахтер со счетом 1:0 обыграл черниговскую Десну.