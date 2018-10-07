Динамо и Шахтер в УПЛ: победа киевлян и ничья подопечных Фонсеки

"Динамо" победило "Олимпик" / fcdynamo.kiev.ua

В воскресенье, 7 октября, в Киеве состоялся матч 11-го тура Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимало донецкий "Олимпик", игра завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Николай Морозюк на 29-й минуте матча красивым ударом со штрафного.

"Динамо" - "Олимпик" 1:0

Гол: Морозюк, 29

"Динамо": Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелев, Гармаш, Дуэлунд (Шапаренко, 59) – Морозюк (Сидклей, 62), Цыганков — Беседин (Сидорчук, 87)

"Олимпик": Махновский – Немчанинов (Пасич, 83), Снурницын, Кравченко, Зубейко – Политыло, Кольцов – Балашов (Пасич, 61), Тейшейра, Ксенз – Дегтярев (Сондей, 71)

Предупреждения: Бурда - Тейшейра, Немчанинов, Кравченко.

В другом матче в Харькове "Шахтер" принимал "Зарю", матч закончился вничью 1:1.

Счет в матче на 38-й минуте открыл Мораес, получив мяч в штрафной "Зари" и точно пробив в угол ворот гостей.

"Заря" отыгралась после перерыва. Мяч в ворота "Шахтера" на 48-й минуте матча забил Игорь Харатин.

"Шахтер" - "Заря" - 1:1 (1:0)

Голы: Жуниор Мораес, 38 — Игорь Харатин, 49

На 49-й минуте Игорь Харатин не реализовал пенальти

Предупреждения: Жуниор Мораес, 44, Николай Матвиенко, 48 — Леонардо, 15, Игорь Харатин, 74.

"Шахтер": Андрей Пятов, Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Исмаили, Тарас Степаненко, Майкон, Тайсон (Веллингтон Нем, 78), Марлос, Фернандо (Олареванджу Кайоде, 65), Мораес.

"Заря": Луис Фелипе, Александр Сваток, Игорь Харатин, Александр Караваев, Рафаэль, Владислав Кабаев (Александр Тымчик, 71), Артем Громов, Вячеслав Чечер (Дмитрий Литвин, 70), Леонардо, Силас, Евгений Чеберко.

Отметим, что теперь "Динамо" набрало 26 очков и с учетом ничьей "Шахтера" в игре с "Зарей" приблизилось к конкуренту на расстояние двух очков.

Напомним, 30 сентября, в Киеве состоялся матч 10-го тура УПЛ, в котором "Арсенал-Киев" принимал "Динамо". Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу подопечных Александра Хацкевича.