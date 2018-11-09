Хацкевич озвучил свои замечания к победе Динамо над Ренном

Хацкевич заявил, что вся команда сыграла хорошо / Фото: fcdynamo.kiev.ua

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич прокомментировал победу своей команды над французским Ренном со счетом 3:1.

"Я видел свою команду в течение 90 минут встречи. А когда счет 3:0, то, конечно, в определенных моментах могла теряться концентрация. Никакой установки, бежать вперед или отходить назад, не было - футболисты действовали на поле по ситуации", - рассказал он во время пресс-конференции по итогам матча.

Хацкевич подчеркнул, что не может назвать игру своей команды полностью идеальной.

"Меня сегодня не устроила разве лишь реализация моментов", – заявил он.

По словам наставника Динамо, главный итог игры заключается в том, что болельщики получили удовольствие от просмотра матча.

"Хорошо сыграла вся команда, кого-то выделять не буду. Думаю, зрители получили удовольствие от матча", – коротко подытожил Хацкевич.

Тренер прокомментировал отсутствие в заявке на матч полузащитника Денсаса Гармаша.

"Гармаша не было в заявке, потому что у нас высокая конкуренция на этой позиции и есть кем его заменить", – пояснил Хацкевич.

Напомним, в четвертом туре группового этапа Лиги Европы Динамо обыграло Ренн со счетом 3:1.