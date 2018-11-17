Словакия — Украина: Шевченко объяснил причину провала украинцев в матче Лиги Наций

В первом тайме матча против Словакии сборная Украины допустила несколько ошибок, признал Андрей Шевченко / Reuters

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что в первом тайме матча в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Наций УЕФА против Словакии его команда растерялась.

Украинцы допустили несколько ошибок, начали играть в непривычный для себя способ, длинными передачами, рассказал специалист на послематчевой пресс-конференции, говорится на сайте Федерации футбола Украины.

По его словам, на игру наших соотечественников негативно повлиял и забитый противником быстрый гол. "Счет мог быть другим, во втором тайме сборная Украины создала достаточно моментов для этого...", — сказал наставник.

Тренер подчеркнул, что после поражения украинцы получили материал для анализа. "Мы играли… против хорошей мотивированной команды. Было интересно посмотреть, как себя проявят наши молодые игроки…", — добавил Шевченко.

Напомним, 16 ноября в словацком городе Трнава сборная Украины проиграла Словакии со счетом 1:4. Команда-противник наших соотечественников открыла счет уже на 6-й минуте матча.