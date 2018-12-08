Гвоздик объяснил, из-за чего Стивенсон попал в больницу

Адонис Стивенсон попал в больницу из-за очень плохого стечения обстоятельств, полагает Александр Гвоздик / УНИАН

Украинский боксер, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 Александр Гвоздик не считает себя виновным в том, что после боя его нокаутированный соперник — канадец Адонис Стивенсон — уже бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC, попал в больницу.

Произошедшее является очень плохим стечением обстоятельств, рассказал спортсмен в интервью Вoxingtalk.

В то же время наш соотечественник пожелал Стивенсону удачи и скорейшего выздоровления.

"Это бокс, то же самое могло произойти со мной. Я знаю, это грустная история, но это моя работа, которую я делаю в ринге, он бы сделал то же самое. То, что произошло — это очень плохое стечение обстоятельств…", — заявил боксер.

Напомним, в канадском Квебеке Александр Гвоздик победил чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Адониса Стивенсона и завоевал его чемпионский пояс. Поединок прошел в достаточно равной борьбе, но украинец в конце 11-го раунда отравил канадца в глубокий нокаут.

После боя соперник Гвоздика попал в реанимацию. Позже стало известно, что канадский боксер перенес операцию. После операции боксер находился в реанимации, его состояние оценивали как стабильно критическое.