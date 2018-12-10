Александр Шовковский приручил "ласкового и нежного зверя": опубликованы фото, видео

10 декабря 2018, 20:20

Ассистент главного тренера сборной Украины считает, что теперь может не беспокоиться за свой сон.

Александр Шовковский показал снимок со львенком
Александр Шовковский показал фото со львенком / УНИАН

Легендарный голкипер киевского "Динамо", ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Александр Шовковский приручил львенка.

Экс-вратарь опубликовал в Instagram фотографии с маленьким хищником и написал, что теперь может не беспокоиться за свой сон.

Шовковский также показал снимки и видео с животным в Facebook и подписал их — "Ласковый и нежный зверь".

Девушка Шовковского Марина Кутепова на своей странице в Instagram тоже похвасталась фотографиями со львенком. "Вот такой у нас замечательный день… Спасибо друзья", — подписала она фото.

  • Александр Шовковский и Марина Кутепова показали фото со львенком instagram.com/marynakutepova
  • Александр Шовковский и Марина Кутепова показали фото со львенком instagram.com/marynakutepova
  • Александр Шовковский и Марина Кутепова показали фото со львенком instagram.com/marynakutepova
  • Александр Шовковский и Марина Кутепова показали фото со львенком instagram.com/marynakutepova
  • Александр Шовковский и Марина Кутепова показали фото со львенком instagram.com/oleksandrshovkovskyi
  • Александр Шовковский и Марина Кутепова показали фото со львенком instagram.com/oleksandrshovkovskyi
  • Александр Шовковский и Марина Кутепова показали фото со львенком instagram.com/oleksandrshovkovskyi
  • Александр Шовковский и Марина Кутепова показали фото со львенком instagram.com/oleksandrshovkovskyi

А вот так мы пока ещё кушаем)))

Опубликовано Oleksandr Shovkovskyi Понедельник, 10 декабря 2018 г.

Напомним, Александр Шовковский играл за "Динамо" с 1993 года, в декабре 2016-го спортсмен сказал, что решил завершить футбольную карьеру. В сентябре 2018-го он стал ассистентом главного тренера сборной Украины.

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Александр Шовковский Динамо Киев
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