Александр Шовковский приручил "ласкового и нежного зверя": опубликованы фото, видео

Александр Шовковский показал фото со львенком / УНИАН

Легендарный голкипер киевского "Динамо", ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Александр Шовковский приручил львенка.

Экс-вратарь опубликовал в Instagram фотографии с маленьким хищником и написал, что теперь может не беспокоиться за свой сон.

Шовковский также показал снимки и видео с животным в Facebook и подписал их — "Ласковый и нежный зверь".

Девушка Шовковского Марина Кутепова на своей странице в Instagram тоже похвасталась фотографиями со львенком. "Вот такой у нас замечательный день… Спасибо друзья", — подписала она фото.

А вот так мы пока ещё кушаем))) Опубликовано Oleksandr Shovkovskyi Понедельник, 10 декабря 2018 г.

Напомним, Александр Шовковский играл за "Динамо" с 1993 года, в декабре 2016-го спортсмен сказал, что решил завершить футбольную карьеру. В сентябре 2018-го он стал ассистентом главного тренера сборной Украины.