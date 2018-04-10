Воровство и миллионные алименты. Аленова рассказала, зачем стреляли в Шовковского

Ольга Аленова, бывшая жена экс-голкипера киевского "Динамо" Александра Шовковского, утверждает, что ее мать стреляла в футболиста с его нынешней спутницей с целью самозащиты. При этом женщина уверяет, что огнестрельного оружия в доме нет, а бросала она в незваных гостей не камни, а землю из цветочных вазонов.

В письме, которое Аленова отправила в редакцию ТСН, указано, что Шовковский задолжал дочери около миллиона гривен алиментов.

Экс-голкипер от комментариев в связи с нашумевшим инцидентом отказывается, отправляет журналистов к своему адвокату.

Полный текст письма Ольги Аленовой:

"По этому поводу могу сообщить следующее.

Я как мать никоим образом не препятствую в общении между дочерью и ее отцом Шовковским А.В.

Судебными решениями закреплено, что дочь проживает со мной, а отец имеет право с ней видеться.

В то же время в большинстве случаев отец не приезжает за дочерью, а занимается собственными делами.

В субботу, 7 апреля, они общались по телефону, и дочь сказала папе, что если он захочет с ней увидеться в воскресенье, то она никуда не поедет, потому что хочет побыть на выходных дома. Перед этим, с 23 марта до 3 апреля, они проводили вместе отпуск в Дубае, ОАЭ.

Однако в субботу и воскресенье Шовковский А.В. настаивал, несмотря на желание дочери выспаться и побыть дома.

С утра в воскресенье, 8 апреля, Шовковский А.В. приехал к дому, без моего разрешения или разрешения моей мамы, которая была дома, проник на территорию моего домовладения вместе со своей сожительницей.

Это происходило не в первый раз. Шовковский А.В. ранее проживал в этом доме, и знает, как проникнуть на территорию. Так, в 2016 году он с четырьмя неизвестными мужчинами проник в дом и сказал моей матери: "Убирайся отсюда, а то мы тебя вынесем!"

После его визита из дому пропали ценные вещи и документы. Также угнал автомобиль Range Rover Discovery 2015.

Мама вызвала полицию, однако Шовковский А.В. скрылся до ее приезда (мы живем за городом).

Позже из-за боязни уголовной ответственности (на тот момент Шовковский А.В. был действующим игроком ФК "Динамо") он вернул автомобиль.

В апреле 2017 года, также незаконно проникнув на территорию домовладения, Шовковский А.В. повторно угнал тот же автомобиль, но уже не вернул его.

Стоит сказать, именно этот автомобиль он приобрел для дочери во исполнение договора о расходах на содержание ребенка, однако сам же его и забрал.

В связи с этим в школу, на бальные танцы, вокал, фортепиано, актерское мастерство и изобразительное искусство дочь вожу я на своем автомобиле.

Сожительница Шовковского А.В. не в первый раз снимала на видео то, каким образом ему удается проникнуть на территорию моего дома без ключей, и моя мама это знала.

Куда она это выкладывала – я не знаю.

Но совершенно очевидно, что такие действия могут создавать опасность для моей семьи и дочери.

В воскресенье они в очередной раз проникли за территорию без ключей.

Мама попыталась прогнать ее и запретить в очередной раз снимать без нашего разрешения, однако та вышла за забор и продолжила снимать.

Никаких камней – это была земля из вазонов.

Мама попросту испугалась того, что повторится история с 2016 годом, и все, что попалось первое под руку – использовала, чтобы их прогнать.

Не секрет, что моя мама страдает от онкологического заболевания. Лечение продолжается около двух лет, из-за чего она очень слаба физически.

После случая с грабежом Шовковским в 2016 году мы приобрели в установленном законом порядке средства самозащиты. Никакого огнестрельного оружия в доме нет.

Зная то, что сожительница увлекается оружием и является вместе с Шовковским совладелицей тира, мама сделала несколько предупредительных выстрелов в воздух, дабы ее прогнать.

На видео, которое Шовковский обнародовал, видно, что в него она не целилась и не стреляла.

Таким образом, Шовковский знал – дочь не хотела с ним проводить выходной. Видео начали снимать до того, как он постучал в дверь, а значит провокация была сознательной: он знает, что мама пережила в 2016 году и может сильно испугаться.

Такое поведения Шовковского считаю недостойным.

При этом, образ заботливого отца, который Шовковский А.В. создает в сети путем таких провокаций, развеивается не только тем, что угнал машину у собственной дочери, а и тем, как он выполняет алиментные обязательства.

Согласно решению суда, начиная с 15 мая 2015 года он обязан выплачивать 1/4 часть всех видов своих доходов на содержание дочери. Играя за ФК "Динамо", он получал $ 70 000 в месяц.

Параллельно с решением суда – подписал договор в присутствии Игоря Суркиса о том, что обязуется платить дочери $ 10 000 в месяц, а также оплачивать два отпуска и, как указано выше – приобрести автомобиль.

Однако Шовковский А.В. платит 5000 грн в месяц, показывая государственному исполнителю официальную зарплату в ФК "Динамо" 18 000 грн в период своей карьеры, а после ее завершения – нули.

Согласно справке исполнителя, задолженность составляет больше 870 тыс. грн за 2015 год, по материалам исполнительного производства за 2016 год – около 850 тыс. грн.

При этом, почти десятком жалоб на исполнителя он пытается заблокировать любые действия исполнителя, прекратив принудительное взыскание с него любых средств.

"Приватбанк" и "ОТП банк" противозаконно скрывают от исполнительной службы информацию о движении его средств по счетам.

Подытожив, хочу пожелать любителю двойных стандартов для начала выполнить свои обязательства перед дочерью".

Напомним, 8 апреля голкипер киевского "Динамо" Александр Шовковский заявил о том, что подвергся нападению со стороны своей бывшей тещи, при этом она применила оружие. В соцсети он опубликовал видео нападения, однако позже удалил его.