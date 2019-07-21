Липинец завоевал титул WBO

Сергей Липинец / Fightnews.info

Российский боксер Сергей Липинец одержал досрочную победу над уроженцем Филиппин Джаяром Инсоном в рамках вечера профессионального бокса в Лас-Вегасе, главным событием которого была встреча Мэнни Пакьяо и Кита Турмана.

30-летний россиянин нокаутировал соперника во втором раунде и завоевал титул WBO в полусреднем весе. Таким образом, Липинец одержал 13-ю победу досрочно при 16 выигранных боях и одном поражении. Для 28-летнего Инсона это стало третье поражение в 21 поединке, из них 18 побед.

Стоит отметить, что изначально россиянин должен был встретиться с 36-летним американцем Джоном Молиной, но он снялся с боя из-за травмы менее чем за сутки до боя.

Напомним, что состояние Максима Дадашева крайне тяжелое - российский боксер введен в медикаментозную кому.