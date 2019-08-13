Динамо - Брюгге - 1:0: видео-трансляция матча Лиги чемпионов (LIVE)

Динамо - Брюгге / Телеканал 24

Сегодня, 13 августа, киевское Динамо проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Соперником команды Александра Хацкевича будет бельгийский Брюгге. В первом матче была зафиксирована победа бельгийцев со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Ханс Ванакен, который отличился на 37-й минуте с пенальти.

Сегодняшний матч своеобразный момент истины для Динамо. В случае прохода Брюгге, киевляне сыграют с победителем противостояния Базель (Швейцария) - ЛАСК (Австрия), и уже с ним оспорят прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

20.30 - Рефери матча Иван Бебек дает стартовый свисток. Следите за видео-трансляцией на сайте Главред .

20.15 - Стартовые составы команд готовятся выходить на поле. До начала матча 15 минут.

20.05 - Стали известны стартовые составы команд.

Динамо: Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Жерсон Родригес, Вербич

Запасные: Бущан, Сидорчук, Соль, Де Пена, Караваев, Шабанов, Беседин

Брюгге: Миньоле, Соболь, Дели, Мехеле, Мата, Ванакен, Ритс, Вормер, Бонавентуре, Окереке, Тау

Запасные: Хорват, Дьятта, Митрович, Схрейверс, Влитинк, Коолс

20.00 - Те кто сегодня выйдут на поле ушли в раздевалку. Сейчас будут последние тренерские установки перед игрой.

19.30 - НСК Олимпийский в ожидании матча. Зрители заходят на трибуны. Стадион заполняется. До матча остался час.

19.00 - Футболисты обоих клубов выходят на предматчевую разминку. До игры ровно полтора часа.

18.45 - Автобусы Брюгге и Динамо с интервалом в 15 минут заехали на НСК Олимпийский. Автобус киевской команды встретили фанаты возгласами и размахиванием клубной символикой.

18.20 - Автобус с Брюгге в сопровождении полицейских автомобилей выехал в направлении НСК Олимпийский.

18.05 - Брюгге готовится к выезду на НСК Олимпийский. Футболисты грузят вещи в автобус.

17.45 - УЕФА закрыл 22 сектора НСК Олимпийский. Причиной послужило наказание дисциплинарного комитета Европейского футбольного союза за неподобающее поведение болельщиков во время ответной игры 1/16 финала Лиги Европы минувшего сезона с греческим Олимпиакосом.

17.30 - На сегодняшний матч уже продано 33 тысячи билетов. В целом на игре ожидается 40 тысяч зрителей.

17.15 - Многие футбольные эксперты склоняются к мнению, что Динамо будет трудно, но они смогут выйти в следующий раунд Лиги чемпионов.

17.00 - Судьи и делегат УЕФА выехали на НСК Олимпийский. Сейчас будут проверять готовность главной спортивной арены Киева к решающему матчу.

16.20 - В связи с проведением матча с 19.30 будут перекрыты станции столичного метрополитена: Олимпийская и Площадь Льва Толстого.

16.00 - Матч с Брюгге у Динамо пропустят из-за травм Миккель Дуэлунд, Георгий Цитаишвили и Синдклей . Отсутствует в заявке и Николай Шапаренко, который сейчас тренируется в молодежной команде.

15.40 - В день матча букмекеры считают Динамо фаворитом грядущего противостояния. На победу киевской команды дают коэффициент 2,15. На победу Брюгге дают 3,4.

15.05 - Сразу 11 игроков Брюгге выступали в еврокубках за другие команды. Это Воссен (Генк), Вормер (АЗ, Фейеноорд), Ванакен (Локерен), Миньоле (Ливерпуль), Соболь (Заря, Славия, Яблонец), Симон Дели (Славия), Итан Хорват (Мольде), Матей Митрович (Риека, Бешикташ), Сибе Схрейверс (Генк), Эммануэль Бонавентуре (Заря), Софьян Амрабат (Фейеноорд).

Также можно отметить нападающего Перси Тау, который ранее выступал за Мамелоди Сандаунз (2014-18). В составе команды из ЮАР африканец провел 22 матча в Лиге чемпионов АФК и забил три гола. В 2016-м Мамелоди стал сильнейшим коллективом континента и выступил на Клубном ЧМ, где Перси провел два поединка и отличился одним мячом.

14.00 - Стало известно, что экс-игрок Шахтера Эдуард Соболь сыграет в сегодняшнем матче за Брюгге. Футболист готов и выйдет на поле со стартовым свистком.

13.00 - Наставник Брюгге Филипп Клеман в общении с бельгийскими журналистами подчеркнул, что сегодня команда будет играть агрессивно в нападении, и не собирается отсиживаться в защите.

12.00 - Футболисты Брюгге вернулись с разминки, которую проводили на стадионе Динамо.

Где смотреть матч

Болельщики смогут поддержать Динамо в прямом эфире на телеканале 2+2 в 13 августа в 20.30.

Прямая телетрансляция также запланирована на российском канале Матч! Футбол 2.

Кроме того, сайт Главред будет вести прямую видео трансляцию матча Динамо - Брюгге.

Наставник Брюгге Филипп Клеман готовится дать бой Динамо, и не собирается играть на отбой.

"Сегодняшний матч покажет, насколько мы готовы. Действительно, в первом тайме домашнего матча мы доминировали, а потом соперник перехватил инициативу. В первом тайме на поле играл топ-клуб Брюгге, а во втором - середняк. Мы опять попытаемся достичь топ-уровня, контратаковать и забить. Играть на отбой не собираемся. Главная наша задача - пройти в следующий раунд. Для достижения этой цели сделаем все", - сказал журналистам накануне матча Филипп Клеман.

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич высказал свое мнение относительно ответного матча против Брюгге.

"У нас большая конкуренция. Как сыграем, в два форварда или нет – увидите. Да, нам нужно забивать, но нельзя забывать и про оборону. Есть варианты и выбор. Тот же Жерсон может сыграть как на острие, так и на фланге.

Психологически мы готовы, футболистам необходимо выкинуть все из головы и сосредоточиться на Брюгге. Это уже шестой матч за короткий промежуток времени. Мы должны проявить характер и силу воли, иначе победить будет сложно" - сказал Александр Хацкевич.