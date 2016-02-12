Фьюри перенес дату матча-реванша с Кличко

Запланированный на весну нынешнего года матч-реванш между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри состоится не раньше лета 2016 года.

Об этом заявил британский чемпион по версиям WBA и WBO , передает "Подробности" со ссылкой на Worldboxingnews.

Он подчеркнул, что все еще не начал подготовку к бою, поскольку ждет от украинца точной даты поединка.

"Я ничего не слышал и ничего не знаю. У меня нет точных дат боя, нет ничего. Вероятно, поединок пройдет летом, потому что я действительно еще не начал тренировки. Думаю, в ближайшее время бой не состоится", — заявил Фьюри.

В начале года ожидалось, что поединок пройдет в апреле. Позднее британцы анонсировали бой Кличко — Фьюри 7 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что Фьюри подписал контракт на матч-реванш с Кличко.