Назван следующий соперник Ломаченко

Промоутер чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе боксера Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что следующим соперником украинца должен стать Николас Уолтерс из Ямайки.

Об этом он сообщил в комментарии Fighthype.com, пишет ZN.UA.

В то же время собеседник журналистов уточнил, что поединок уже согласован, а теперь осталось лишь решить вопрос с телетрансляцией.

"Как только все детали будут улажены, появится точная дата боя", — отметили журналисты.

По их данным, соперник украинца уже провел 26 поединков, выиграв их (21 победа — нокаутом). "Ранее ямайский боксер владел титулом чемпиона мира по версии WBA, однако был лишен звания, превысив лимит веса на взвешивании перед боем", — добавило издание.

Напомним, 7 ноября в американском городе Лас-Вегас Василий Ломаченко нокаутировал мексиканца Ромуло Коасича в 10 раунде поединка. Узнать больше о поединке, а также посмотреть видео боя можно здесь.