Форвард сборной Украины решил продолжить свою карьеру в России — СМИ

Форвард "Днепра" и национальной сборной Украины Евгений Селезнев решил покинуть днепропетровский клуб и продолжить карьеру в чемпионате России.

Новой командой 30-летнего форварда станет "Кубань", которая после 18 туров чемпионата России занимает 15-е место, находясь в зоне вылета, пишет Sportarena.

Евгений уже покинул расположение днепрян на сборах в Турции и отправился для подписания 3-летнее соглашение контракта с краснодарским клубом.

По данным источника, в ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

Ранее турецкие и португальские СМИ сообщали об интересе к Селезневу со стороны Галатасарая и Спортинга, а агент форварда Вадим Шаблий говорил о том, что интерес к нему проявляет один из грандов украинского футбола.

Селезнев в текущем сезоне сыграл 23 матча, забил 13 голов с учетом всех турниров.