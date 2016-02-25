Удивить соперника, диктовать условия: анонс матча Лиги Европы "Шальке" — "Шахтер"

В четверг, 25 февраля, в Германии на территории города Гельзенкирхен состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между местным "Шальке" и донецким "Шахтером".

Об этом пишет football.ua.

Издание уточнило, что игра пройдет на Фельтинс-Арене (Ауфшальке), ее начало запланировано на 20:00, а следить за ней будет арбитр из Словении Матей Юг.

"Вероятно, все в этом матче будет зависеть, в первую очередь, от "Шальке". "Шахтер" не способен диктовать условия", — отметили журналисты.

По их данным, есть подозрение, что "если хозяева смогут сыграть по крайней мере не хуже, чем в первом поединке, то у гостей просто не найдется ресурсов для победы: ни кадровых, ни идейных, ни физических".

"Впрочем, если наставник украинской команды сможет выйти из этой сложнейшей ситуации как-то неожиданно для своего визави и всего "Шальке" — это может сработать. Но, скорее всего, изменение в составе будет всего одно, да и то — вынужденное", — подчеркнули они.

Между тем sport.ua добавило, что букмекеры считают фаворитами соперников "горняков". "Их основная задача – пробить Пятова (вратарь Андрей Пятов — ред.) и лучше не пропустить".

Ориентировочные составы команд-соперниц:

"Шальке": Ферманн — Кайсара, Нойштедтер, Матип, Колашинац — Хойбьерг, Гайс — Сане, Бельханда, Шепф — Хунтелаар;

"Шахтер": Пятов — Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили — Степаненко, Малышев — Марлос, Тайсон, Коваленко — Гладкий;

Дисквалифицированные: Фред, Кучер;

Травмированные: Бернард, Азеведо, Дентиньо – Настасич, Утида, Хегер, Хеведес;

Под вопросом: Майер, Чупо-Мотинг, Горетцка — Гладкий.

Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в рамках которого играли "Шахтер" и "Шальке", проходил во Львове 18 февраля. Узнать больше о противостоянии, а также посмотреть фото и видео можно здесь.