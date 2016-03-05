Украинец снова завоевал "бронзу" Чемпионата мира по биатлону

В Норвегии в Холменколлене второй соревновательный день Чемпионата мира стал историческим для нашего биатлона. В индивидуальном мужском спринте по биатлону украинец Серей Семенов выиграл "бронзу", пропустив вперед только суперзвезд мирового биатлона.

Как сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины, наш биатлонист финишировал с результатом 26 минут 03.0 секунды.

Семенов отлично преодолел дистанцию по скорости, хотя долгое время считался медленным лыжником. Кроме того, украинец сегодня ни разу не промахнулся на огневых рубежах - 10 попаданий из 10 возможных.

В итоге, наш спортсмен попал в тройку призеров, отстав от победителя на 27,6 секунды.

"Сегодня Сергей сделал то, чего чуть не хватило добиться команде — поднялся на пьедестал почета чемпионата мира!

Проведя два убедительных круга и идеальную стрельбу лежа, Сергей на стойку подошел уже одним из очевидных претендентов на награды. Понимая цену промаха в этой ситуации, наш спортсмен очень грамотно повел себя с последним выстрелом –— не стал торопиться, зато закрыл последнюю мишень! Последний круг превратился для украинца в борьбу за серебро с легендой мирового биатлона Уле-Айнаром Бьорндаленом.

Проигрывая пять секунд на выходе со стрельбища, Семенов уже за полкилометра до финиша сумел выйти вперед! Но финишный отрезок Король биатлона отработал чуть лучше, опередив Сергея на 0,7 секунды. Зато Семенов не оставил ни единого шанса другому норвежцу — Йоханнесу Бё, оставив прошлогоднего чемпиона мира вовсе без медали!", — говорится в сообщении.

Чемпионом мира в этой дисциплине стал француз Мартен Фуркад, серебро на счету Оле-Эйнара Бьорндалена из Норвегии.

Также сегодня состоится женская спринтерская гонка.

Напомним, в феврале в американском Преск-Айле состоялась эстафетная гонка среди женщин по биатлону в рамках этапа Кубка мира, в которой сборная Украины завоевала серебро.