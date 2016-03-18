Жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы: "Шахтер" сыграет с португальской "Брагой"

В Лиге чемпионов "Барселона" сыграет с "Атлетико", "Ман Сити" — с ПСЖ.
Сегодня, 18 марта, в швейцарском Ньоне состоялись жеребьевки четверть финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы.
По итогам жеребьевкв в 1/4 финала Лиги Европы УЕФА в соперники донецкому "Шахтеру" досталась португальская "Брага", пишет УНИАН.
Первый матч горняки проведут в гостях, а ответный и решающий — во Львове.
Полностью результаты жеребьевки выглядят следующим образом:
"Брага" — "Шахтер"
"Вильяреал" — "Спарта" Прага
"Атлетик" — "Севилья"
"Боруссия" — "Ливерпуль"
Согласно регалменту, в четвертьфинале пары определяются слепым жребием без предварительного посева. Представители одной ассоциации могут встретиться друг с другом. Команда, шар с которой достанут из корзины первым, играет первый матч дома.
Матчи 1/4 финала состоятся 7 и 14 апреля.
В Лиге чемпионов "Барселона" сыграет с "Атлетико", "Ман Сити" — с ПСЖ
Пары 1/4 финала Лиги чемпионов выглядят следующим образом:
"Вольфсбург" — "Реал"
"Бавария" — "Бенфика"
"Барселона" — "Атлетико"
"Ман Сити" — ПСЖ
Первые матчи пройдут 5/6-го апреля, ответные 12/13-го.