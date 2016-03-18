Жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы: "Шахтер" сыграет с португальской "Брагой"

Сегодня, 18 марта, в швейцарском Ньоне состоялись жеребьевки четверть финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

По итогам жеребьевкв в 1/4 финала Лиги Европы УЕФА в соперники донецкому "Шахтеру" досталась португальская "Брага", пишет УНИАН.

Первый матч горняки проведут в гостях, а ответный и решающий — во Львове.

Полностью результаты жеребьевки выглядят следующим образом:

"Брага" — "Шахтер"

"Вильяреал" — "Спарта" Прага

"Атлетик" — "Севилья"

"Боруссия" — "Ливерпуль"

Согласно регалменту, в четвертьфинале пары определяются слепым жребием без предварительного посева. Представители одной ассоциации могут встретиться друг с другом. Команда, шар с которой достанут из корзины первым, играет первый матч дома.

Матчи 1/4 финала состоятся 7 и 14 апреля.

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Пары 1/4 финала Лиги чемпионов выглядят следующим образом:

"Вольфсбург" — "Реал"

"Бавария" — "Бенфика"

"Барселона" — "Атлетико"

"Ман Сити" — ПСЖ

Первые матчи пройдут 5/6-го апреля, ответные 12/13-го.