Суркис не собирается отпускать Реброва: с ним очень комфортно

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал информацию о возможном уходе Сергея Реброва с поста главного тренера команды по окончании нынешнего сезона.

Об этом он заявил в интервью Dynamo.kiev.ua.

"Чтобы снять все досужие разговоры, скажу одно: так комфортно как с Ребровым, мне не работалось ни с кем. Он четко знает свое дело, и я понимаю, что он пока еще молодой специалист. Я пытаюсь ему не мешать, никоим образом не вмешиваюсь в его работу. И очень хочу, чтобы его концепцию, его видение футбола увидели болельщики. И он уже добился определенного результата.

В футболе всё определяется результатами и турнирными таблицами. Но Реброву еще предстоит пройти большой путь в карьере, чтобы стать состоявшимся тренером. Ведь он как самостоятельный наставник работает всего два года", — сказал Суркис.

Президент "Динамо" также подчеркнул, что не планирует отпускать тренера: "А что касается контракта Реброва с "Динамо", то он рассчитан до 30 июня 2017 года. Если по нему в клуб будут поступать предложения, то мы его не отпустим".

Напомним, ранее сообщалось, что Ребров может покинуть пост главного тренера "Динамо" уже летом.

видео: dynamo.kiev.ua