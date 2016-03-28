Луческу о проигрыше "Ворскле": "Шахтер" создал много моментов

Главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу заявил, что в ответном матче 1/4 финала Кубка Украины против полтавской "Ворсклы" его подопечные создали много моментов.

Об этом он сообщил после игры на пресс-конференции, пишет football.ua.

Издание уточнило, что "горняки" проиграли полтавчанам со счетом 1:2, однако вышли в полуфинал турнира.

"Важно, что мы прошли дальше в кубке… мы встречались с очень мотивированной командой. "Ворскла" хотела реабилитироваться после двух поражений от "Шахтера", — отметил наставник.

По его словам, "получилась хорошая атакующая игра, было создано много моментов". "И если в первом матче нам удалось забить четыре мяча, то сегодня из семи-восьми созданных моментов мы, к сожалению, не все реализовали", — добавил Луческу.

Между тем тренер "недоволен расслабленностью двух центральных защитников". "В эпизоде со вторым голом сыграли невнимательно, а в первом случае заработали совсем ненужный штрафной", — подчеркнул он.

Напомним, ответный матч 1/4 финала Кубка Украины между "Шахтером" и "Ворсклой" проходил в Киеве 27 марта. Узнать больше о противостоянии, а также посмотреть видео голов можно здесь.