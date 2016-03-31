В России анонсировали публикацию материалов о покупке права на проведение ЧМ-2018

В немецкой прессе ожидается "информационный вброс", касающийся покупки права на проведение ЧМ по футболу в 2018 году.

Об этом заявил министр спорта Виталий Мутко, сообщает РБК.

Об этом чиновник рассказал на встрече с главными редакторами федеральных СМИ в Москве, передает "Р-Спорт". "Информационный вброс в прессе Германии о том, что право проведения чемпионата мира по футболу (2018 года в России) было куплено, ожидается 7–8 апреля", — сказал министр, не уточняя деталей.

При этом он вновь повторил, что Россия честно и открыто выиграла право проведения ЧМ, и добавил, что ни у кого не возникало каких-либо вопросов по этой теме.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Волгограде.

Отмечается, что в мае в Международной федерации футбола (ФИФА) разгорелся коррупционный скандал. По подозрению во взяточничестве были арестованы несколько высокопоставленных чиновников организации. В ходе расследования от футбольной деятельности были отстранены глава ФИФА Йозеф Блаттер и президент УЕФА Мишель Платини. С конца февраля федерацию возглавляет швейцарец Джанни Инфантино.

Кроме того, в июне 2015 года Reuters сообщил, что заявку России, а также Катара на ЧМ-2022 решило проверить ФБР. Ранее президент России Владимир Путин, комментируя расследование в отношении чиновников ФИФА, назвал это "очередной попыткой США распространить свою юрисдикцию на другие государства", а также охарактеризовал это как попытку помешать проведению чемпионата мира 2018 года в России.

Напомним, ранее агентство Reuters опубликовало расследование о том, что российский бизнесмен Григорий Баевский, являвшийся партнером Аркадия Ротенберга, передавал дорогостоющую недвижимость нескольким женщинам, в числе которых предполагаемая дочь президента РФ Владимира Путина Катерина Тихонова и родственницы экс-депутата Госдумы Алины Кабаевой.