Премьер-лига: "Волынь" и "Черноморец" сыграли вничью, видео голов

В воскресенье, 3 апреля, в Луцке в рамках матча 20-го тура украинской Премьер-лиги местная "Волынь" и одесский "Черноморец" сыграли вничью.

Об этом пишет football.ua.

В то же время издание уточнило, что игра проходила на стадионе "Авангард" и завершилась со счетом 1:1.

"На гол Смирнова в концовке первого тайма, "Волынь" ответили голом Дудика на последних минутах матча, вырвав ничью", — отметили журналисты.

"Волынь" — "Черноморец" 1:1

Голы: Дудик, 90+1 - Смирнов, 45+1;

"Волынь": Шуст, Шабанов, Полевой, Жунич, Логинов, Кравченко, Герасимюк, Богданов (Дудик, 85), Козьбан (Петров, 46), Мемешев, Хомченко (Гуменюк, 42);

"Черноморец": Боровик, Азацкий, Мартыненко, Холочава, Калитвинцев (Татарков, 80), Смирнов, Филимонов, Ковалец, Коркишко (Барилко, 85), Данченко, Хобленко (Стариков, 56);

Предупреждения: Филимонов, Боровик;

Удаления: Филимонов, 40 (вторая желтая).

Видео голов

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове в рамках матча 20-го тура украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" разгромил харьковский "Металлист". Узнать больше о противостоянии, а также посмотреть видео голов можно здесь.

Видео: 2+2