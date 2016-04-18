Белорусская теннисистка "далеко послала" российских болельщиков

Международная федерация тенниса оштрафовала белоруску Викторию Азаренко за неприличный жест, показанный российским болельщикам, на 2500 долларов.

Случилось это в Москве во время недавнего победного поединка плей-офф Кубка федерации против Дарьи Касаткиной, сообщает Euroradio.fm.

Белоруска эмоционально отреагировала на крики, доносившиеся с трибун

В Белорусской федерации тенниса поведение российских болельщиков назвали некорректным. Об этом рассказала пресс-секретарь федерации Екатерина Лисица: "Не очень корректно вела себя российская публика. Это можно было услышать на трансляции. Есть правила ITF (Международной федерации тенниса). Нельзя выкрикивать что-то во время розыгрыша, должна быть тишина в зале".

Как известно, Беларусь одержала победу в матче против России со счетом 3:2 и вышла в Мировую группу Кубка федерации.

Напомним, когда вратарь "Шахтера" показал "fuck" болельщикам "Динамо", тоже разразился скандал.

Фото: Euroradio.fm