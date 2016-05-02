Суркис о причинах конфликта в матче "Шахтер" — "Динамо": есть и моя вина

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением об инциденте в матче "Шахтера" с чемпионами Украины.

Об этом Суркис заявил в комментарии "Спорт-Эксперсс в Украине".

По его словам, в такой напряженной обстановке, в которой проходил этот матч, было достаточно маленькой искры, чтобы зажечь пламя, поэтому казалось бы рядовые действия игроков вызвали эмоциональную реакцию их соперников и публики.

Суркис считает, что началом сложившейся ситуации послужили еще слова наставника "Шахтера" Мирчи Луческу, который перед матчем заявил, что "Динамо" не будет полноценным чемпионом, если не обыграет по ходу сезона "Шахтер".

В свою очередь, в случившемся конфликте президент Динамо видит и часть своей вины. "Оглядываясь назад, вижу в случившемся на поле "Арены Львов" и часть своей вины: как опытный президент, должен был почувствовать у ребят, начавших праздновать досрочное чемпионство, недостаточность мотивации и силы духа, без которых невозможно выходить на поединки такого накала", — заявил Суркис.

По словам президента "Динамо", более неприятный осадок по итогам игры у него остался на по причине поражения, а из-за резонансного инцидента в его концовке. Однако судить его участников Суркис отказался.

"Поступки Андрея Ярмоленко, Тараса Степаненко и других участников матча, ввязавшихся в драку, включая запасных, я обсуждать сейчас не хочу — все хороши. Не хочу никого оправдывать, но мне кажется, что спустя какое-то время, когда эмоции схлынут, ребята помирятся. На чемпионате Европы, где игроки "Динамо" и "Шахтера" окажутся по одну сторону баррикады, конфронтации внутри сборной быть не должно. Это аксиома", — резюмировал Суркис.

Напомним, ранее известный украинский теннисист Сергей Стаховскийпрокомментировал ненормативную лексику капитана донецкого "Шахтера" Дарио Срны в адрес чемпионов Украины киевского "Динамо".